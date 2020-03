La 88e édition programmée les 19 et 20 septembre, 14 jours après les 24 H motos.

L’Automobile Club de l’Ouest avait initialement annoncé qu’il attendrait le 14 avril avant de prendre la décision de repousser la date des 24 Heures du Mans.

Mais au vu de la situation sanitaire mondiale catastrophique et du confinement actuel en France, il devenait de plus en plus hasardeux et difficile d’imaginer voir les bolides venus des quatre coins du globe rouler début juin lors de la journée test.

(...)