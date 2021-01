Un an après une édition raccourcie en raison de la pluie, la 16e édition des 24 Heures de Dubaï s'est cette fois déroulée sans problèmes. La course a été remportée par la Porsche du Zimbabwéen Axcill Jefferies et des Français Frédéric Fatien, Mathieu Jaminet, Julien Andlauer et Alain Ferté qui s'était installée en tête en début de soirée pour ne plus jamais la quitter.

L'Audi de l'équipe belge WRT pilotée par Dries Vanthoor, Louis Machiels, le Sud-Africain Kelvin van der Linde l'Allemand Benjamin Goethe et le Britannique Frank Bird a terminé 2e à un tour des vainqueurs. Une place de dauphin acquise après une belle lutte avec la Mercedes des Allemands Hubert Haupt, Maro Engel et Patrick Assenheimer, du Britannique Ryan Ratcliffe et Khaled Al Qubaisi des Emirats Arabes Unis, qui échoue 28 secondes derrière sur la troisième marche du podium.

D'autres concurrents belges ont terminé sur le podium dans les différentes catégories avec notamment une victoire en TCX pour la BMW de Stienes et Bert Longin, Stijn Louwette, Peter Guelinckx. Nico Verdonck, Stéphane Lémeret et Rodrigue Gillion (Aston Martin) ont terminé 2e en GT4 alors que Mathieu Detry (Audi) a fini 4e en TCR.