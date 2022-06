Il faisait bon d’être dans la Sarthe la semaine passée. Avec une météo radieuse à souhait, des températures estivales et la levée de toutes les restrictions sanitaires, les 24 Heures du Mans 2022 ont de nouveau attiré la grande foule. Il s’agissait de la première édition de l’épreuve à ne pas vivre au rythme du Covid depuis 2019. Si beaucoup en ont profité pour prendre un bain de soleil, pour l’intérêt sportif de la victoire au classement général, on repassera.

Cette édition 2022 fut en effet d’un ennui profond, du moins pour la lutte pour la victoire au scratch. Il est plus que jamais grand temps que cette période de transition dans laquelle l’épreuve mancelle est empêtrée depuis 2018 et le retrait de Porsche en LMP1 se termine. Il est plus que temps que Peugeot, Porsche, Ferrari, Cadillac et éventuellement BMW et Acura débarquent pour donner du répondant à Toyota. Plus que jamais, le constructeur s’est retrouvé seul au monde. Beaucoup trop tôt et dès les premières heures de course. Malgré le cagnard régnant en France pendant la semaine qui aurait laissé penser que les sophistiquées GR010 hybrides allaient souffrir, la mécanique a tenu bon dans le clan nippon. Il est trop vite apparu que la firme d’Aichi allait se succéder à elle-même. Reste à savoir qui de la n°7 ou de la n°8 allait avoir le dernier mot dimanche à 16 heures.

En 2021, la n°8 avait perdu la course dès le premier tour suite à un pépin. Cette fois, le grain de sable s’est glissé dans l’engrenage de la n°7 qui était annoncée au ralenti à l’heure du petit-déjeuner et perdait un tour. La messe était dite pour Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez qui n’allaient jamais totalement résorber leur retard. Dossard ayant permis à Toyota de signer son premier succès en 2018, le n°8 était à nouveau le chiffre sur lequel il fallait miser pour les hommes de Pascal Vasselon, ce qui fut également le cas en 2019 et en 2020.