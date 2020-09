D'une durée de 4 heures, la séance d'essais libres de nuit des 24 Heures du Mans, septième manche du Championnat du monde d'Endurance (WEC), a été dominée par les Belges dans la catégorie LM GTE-Pro. Au classement, on retrouve en tête la Porsche de Laurens Vanthoor Lauren/Michael Christensen/Kevin Estre (Bel/Dan/Fra) avec un chrono de 3:52.177 devant l'Aston Martin de Maxime Martin/Alexander Lynn/Harry Tincknell (Bel/G-B/G-B) en 3:52.442.

Plus tôt dans la journée, les deux équipages se sont qualifiés pour l'Hyperpole, laquelle regroupera les six voitures les plus rapides de chaque catégorie (LMP1, LMP2, GTE-Pro, GTE-AM) ce vendredi à 11h30. L'Aston Martin de Maxime Martin s'est classée 2e et la Porsche de Laurens Vanthoor 6e de la séance qualificative.

Pendant ces essais de nuit, on notera aussi les chronos encourageants de l'équipage d'Adrien De Leener (Porsche). Le Belge a signé le 4e chrono de la classe LM GTE-AM avec l'Américain Dominique Bastien et l'Autrichien Thomas Preining. Christophe D'Ansembourg, lui, s'est retrouvé au 22e rang en LMP2 comme lors des qualifications.

Au classement général, la Rebellion de Romain Dumas/Nathanaël Berthon/Louis Delétraz (Fra/Fra/Sui) s'est montrée la plus rapide (3:19.158) devant la Toyota de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg) et la Rebellion de Norman Nato/Gustavo Menezes/Bruno Senna (Fra/USA/Bré).

Vendredi, auront lieu une dernière séance d'essais à 10h et l'Hyperpole à 11h30. Quant au départ de la course, il sera donné samedi sur le coup de 14h30.