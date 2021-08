Non, Toyota ne sera pas tranquille pour les 24 Heures du Mans. Si on a cru voir une GR10 finir la journée en tête, Glickenhaus est sorti du bois grâce à un ultra-rapide Olivier Pla. Chez les Belges, les Oreca WRT ainsi que les Porsche de Laurens Vanthoor et Alessio Picariello se sont illustrées.

Matin: Toyota d’un cheveu devant Alpine

Toyota Gazoo Racing a fait honneur à son statut de favori en signant le meilleur temps de la matinée avec la GR010 Hybrid n°8 de Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, rejoints par Mike Conway vu que Sébastien Buemi était retenu par la Formula E à Berlin. Le Néo-Zélandais a signé le chrono de référence en 3:31.263. L’Alpine A480 n°36 est cependant en embuscade, Nicolas Lapierre signant un temps à 256 millièmes de la Nippone. Derrière la Toyota GR010 n°7 de Kobayashi-Conway-Lopez qui signe le 3e temps, la Glickenhaus LMH n°708 de Derani-Mailleux-Pla-Menezes suit à 7 dixièmes. Il y a match entre les trois teams inscrits en Hypercar !

Doublé des Oreca United Autosports en LMP2, la n°23 de Di Resta-Boyd signant un temps en 3:33.038 et mettant trois dixièmes à la n°22 de Hanson-Scherer-Albuquerque. Troisième chrono pour l’Oreca WRT n°41 de Kubica-Delétraz-Yé, à plus d’une seconde. Deux rangs plus loin, on retrouve l’Oreca JOTA n°28 que doit piloter Stoffel Vandoorne, son équipier Sean Gelael ayant roulé seul sur le prototype vert. 17ème temps de classe pour la 2ème Oreca WRT, la n°31 de Ferdinand Habsburg et Charles Milesi qui ont dû composer sans Robin Frijns. On note le 31ème temps absolu et le dernier des LMP2 pour l’Oreca SRT41 n°84 de Nigel Bailly, juste derrière la Ligier Eurasia n°74 de Tom Cloet.

Les Porsche 911 RSR officielles font 1-2 en GTE-Pro, la n°92 de Estre-Jani-Christensen (3:52.901) devançant la n°91 de Bruni-Lietz-Makowiecki pour trois minuscules millièmes. Le Top 3 est complété par la Ferrari 488 n°51 AF Corse de Pier Guidi-Calado-Ledogar. Sixième chrono pour la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech que Laurens Vanthoor partage avec Cooper MacNeil et Earl Bamber. La Porsche 911 RSR n°72 HubAuto Racing de Maxime Martin et Dries Vanthoor, associés à Alvaro Parente, ferme la marche dans la classe.

En GTE-Am, tandis que l’Aston Martin Vantage n°98 de Dalla Lana-Farfus-Gomes se montrait la plus véloce en 3:55.710, la Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing d’Alessio Picariello, épaulé par Marco Seefried et Andrew Haryanto, signait le 2ème temps à 131 millièmes de seconde. 17ème temps pour la Ferrari 488 n°85 Iron Lynx de Sarah Bovy, avec Michelle Gatting et Rahel Frey comme équipières.

Le classement complet de la matinée est ici.

Après-midi: Glickenhaus crée la surprise

Alors que les Toyota ont quasiment mené toute l’après-midi, Olivier Pla créait la sensation en hissant la Glickenhaus LMH n°708 au sommet de la feuille de temps avec un temps en 3:29.115. Il s’agissait logiquement du chrono le plus rapide de cette journée d’essais. La Toyota n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez est 2ème à 235 millièmes, la n°8 de Nakajima-Hartley-Conway est 3ème à 507 millièmes. L’Alpine n°36 de Lapierre-Negrao-Vaxivière signe le 4ème temps à mon d’une seconde tandis que la Glickenhaus n°709 de Derani-Mailleux-Pla-Menezes est 5ème.

En LMP2, l’Oreca IDEC Sport n°48 de Lafargue-Pilet-Chatin prenait les devants avec un chrono en 3:31.120 devant l’Oreca Panis Racing n°65 de Canal-Stevens-Allen. L’Oreca WRT n°41 de Delétraz-Yé-Kubica est 3ème, à trois dixièmes. La deuxième P2 du team belge, la n°31 de Habsburg-Milesi, est 8ème de la journée. L’Oreca SRT41 n°84 de Nigel Bailly se hisse au 31ème rang absolu tandis que Tom Cloet et sa Ligier Eurasia n°74 ferment la marche de la catégorie.

Si c’est la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech de Laurens Vanthoor qui a signé le meilleur temps l’après-midi en 3:52.938 pour s’assurer du 3ème temps absolu en GTE-Pro, ce sont bien les machines officiels de Estre-Christensen-Jani (n°92) et Lietz-Bruni-Makowiecki (n°91) qui conservent leur leadership en GTE-Pro grâce à leurs temps de la matinée. Amélioration également pour la Porsche 911 RSR n°72 HubAuto de Maxime Martin et Laurens Vanthoor, 6ème l’après-midi et au bout de la journée.

Domination Porsche également en GTE-Am, la n°99 Proton Compétition de Latorre-Tincknell-Inthraphuvasak signant un chrono en 3:54.472 devant la n°56 Project1 de Perfetti-Cairoli-Pera. Neuvième temps pour la 911 RSR n°18 Absolute Racing d’Alessio Picariello, à 539 millièmes. 15ème temps final pour la Ferrari 488 n°85 Iron Lynx de Sarah Bovy.

Le classement complet de l'après-midi est ici

Le classement cumulé du Test Day est là