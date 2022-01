Les 24 Heures de Daytona sont à nouveau très disputées cette année et rares sont les voitures favorites pour la victoire au général à ne pas avoir rencontré de soucis. Entre crevaisons, touchettes et problèmes plus importants, tout le monde en a eu pour son compte alors que le jour est en train de se lever sur la Floride. Le clan Cadillac a souffert pendant la nuit. Les deux montures du Chip Ganassi Racing ont sombré dans le classement avec des soucis de batterie et de boîte de vitesses pour la n°01 de Bourdais-Palou-Dixon-Van der Zande et une pompe à essence HS pour la n°02 de Magnussen-Bamber-Lynn-Ericsson. Guère mieux pour la n°48 Ally de Johnson-Rockenfeller-Kobayashi-Lopez qui brisait sa suspension arrière.

A 6 heures de l'arrivée, deux Acura font face à deux Cadillac, avec un avantage pour le clan japonais. Tenante du titre sur le Speedway, l'ARX Dpi n°10 du Wayne Taylor Racing (Taylor-Albuquerque-Rossi-Stevens) mène la danse devant l'ARX Dpi n°60 Meyer Shank Racing (Jarvis-Blomqvist-Castroneves-Pagenaud). Six secondes séparent les deux Nippones. Les Cadillac n°31 Whelen Engineering (Derani-Conway-Nunez) et n°5 JDC-Miller (Vautier-Westbrook-Duval-Keating) sont à moins de 20 secondes.

Cinquième au général, l'Oreca n°8 Tower Motorsport notamment pilotée par les (ex-)pilotes WRT Louis Delétraz et Ferdinand Habsburg mène en LMP2 livre un combat âpre face à l'Oreca n°29 Racing Team Nederland notamment pilotée par la star de l'IndyCar Rinus Veekay. En LMP3, les Duqueine Mühlner Motorsports ont souffert. La n°6 pilotée entre autres par Moritz Kranz n'a pas passé la nuit suite à deux gros accidents tandis que la n°26 d'Ugo de Wilde a été retardée par la perte d'une roue et plusieurs pénalités. Le Bruxellois est sixième de classe, à 20 tours.

Deux des trois Belges inscrits en GTD Pro ont dit adieu à la victoire. Alessio Picariello voyait sa Porsche 911 GT3-R n°79 WeatherRacing perdre de nombreux tours suite à une longue réparation dès les premières heures de courses tandis que Maxime Martin voyait son équipier Alex Riberas être impliqué dans un accident au coucher du soleil. L'Aston Martin Vantage n°23 HeartOfRacing devait en rester là. Tout va bien en revanche pour Laurens Vanthoor dont la Porsche 911 GT3-R n°2 KCMG est en tête de la catégorie. La 911 bleue possède 10 secondes d'avance sur la 911 rouge n°9 du Pfaff Motorsports. A noter que le Top 5 du GTD Pro se tient en 23 secondes. Magique.

En GTD, Jan Heylen fait des merveilles au volant de la Porsche 911 GT3-R n°16 du Wright Motorsports. Peu avant le pointage de la 18ème heure, la 911 turquoise était encore en tête de la classe avant de la perdre suite au jeu des ravitaillements. Heylen et ses camarades sont dans les échappements de la McLaren 720S n°70 Inception Racing managée par Bas Leinders et devrait récupérer son bien sous peu