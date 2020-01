Cela commence plutôt bien pour Laurens Vanthoor. Parti en 2ème position de la catégorie GTLM aux 24 Heures de Daytona, le Limbourgeois et ses équipiers Earl Bamber et Matthieu Jaminet mènent la catégorie alors que trois heures de course viennent de s'écouler.

La Porsche 911 RSR n°912 possède 3 secondes d'avance sur l'autre Porsche officielle de Tandy-Makowiecki-Campbell. La meilleure réplique face au constructeur de Stuttgart vient de BMW. La M8 GTE n°24 pilotée par Chaz Mostert est 3ème, à 8 secondes. On retrouve ensuite les deux nouvelles Corvette C8-R, la n°3 de Garcia-Taylor-Catsburg devançant la n°4 de Gavin-Milner-Fässler.

Au classement général, si la Cadillac DPi n°10 WTR de Kamui Kobayashi a éphémèrement mené grâce au bal des ravitaillements, c'est bien Mazda qui est en tête de la course et ce depuis le départ. La n°77 de Nunez-Jarvis-Pla est talonnée par l'Acura DPi n°6 de Pagenaud-Cameron-Montoya tandis que le podium est complété par la fameuse Cadillac noire . Le quinté de tête est complété par l'Acura DPi n°7 de Taylor-Castroneves-Rossi et la Mazda DPi n°55 de Bomarito-Hunter Reay-Tincknell.

Dans les autres catégories, leadership de l'Oreca n°52 PR1 Mathiasen de Boulle-Keating-Trummer-Aubry en LMP2 et de la Porsche 911 GT3-R n°9 Pfaff Motorsport de Olsen-Pilet-Robichon-Kern en GTD. Dans cette même classe, l'Audi R8 LMS n°88 WRT de Dries Vanthoor et ses camarades figure actuellement au 11ème rang après avoir pointé à la 5ème place en début d'épreuve.