Il ne pouvait pas rêver meilleur début d'année. Frédéric Vervisch a débuté sa saison 2019 en fanfare par une victoire aux 24 Heures de Dubai. Le pilote officiel Audi était engagé sur la R8 LMS Evo n°88 du team allemand Car Collection Motorsport aux côtés de Christopher Haase, Rik Breukers et Dimitri Parhofer. Le quatuor allait réaliser une véritable démonstration en occupant la tête pendant la quasi-totalité de la course pour décrocher la timbale. C'est ce qui s'appelle un boulot bien fait. "Nous avons dû pendant toute la course pour contrôler nos adversaires", soufflait un Fred Vervisch aux anges. "Je suis hyper heureux de cette victoire. Merci à Car Collection Motorsport pour nous avoir préparé une aussi bonne voiture. Tout fut simplement parfait."

Les couleurs belges ont flotté haut sur Dubai puisque l'Audi R8 LMS Evo n°7 du Team MS7 by WRT termine à la 2ème place. Il aura manqué un tour à Dries Vanthoor, Mohammed Saud Fahad Al Saud, Michael Vergers et Christopher Mies pour décrocher l'or et permettre à l'équipe hennuyère de décrocher son deuxième succès dans le désert émirati après celui de 2016. Soit, avec deux R8 LMS Evo aux deux premières places, Audi n'a pas manqué les débuts de son nouveau bolide sur un double tour d'horloge.

© Audi



Nos autres ressortissants peuvent également être fiers de leurs prestations. Christian Kelders et Pierre-Yves Paque finissent 6èmes de la classe A6-Am sur l'Audi R8 LMS engagée par le team français Saintéloc. Troisième place en SPX pour la Porsche 911 Cup n°778 de Speedlover qui a devancé la MARC II V8 n°158 VDS Racing Adventures de Van der Straten-Close-Vanloocke-Putz. Signalons par ailleurs la victoire en A3 pour la BMW M3 GR Motorsport n°603 de Geert Houthoofd, Karlo Van Dosselaer et de la famille Dierckx.

On retrouve des héros malheureux en GT4 et en TCR. La Mercedes-AMG QSR de Gillion-Verdonck-Timmers-Verhaeren-De Breucker était bien partie pour l'emporter en GT4 avant de s'immobiliser en bord de piste à 10 minutes de l'arrivée et être finalement classée 3ème. AC Motorsport a pour sa part dominé la classe TCR avant que son Audi RS3 LMS engagée pour Stéphane Perrin, Vincent Radermecker, Tom Boonen et Gilles Magnus connaisse un bris de porte-moyeu suivi d'un début d'incendie qui la relègue au 5ème rang final.