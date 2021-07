On pouvait le craindre et cela s'est confirmé. Suite aux mesures très strictes et contraignantes imposées pour les 24H de Spa du week-end prochain, beaucoup de fans ont décidé de faire l'impasse et de ne pas acheter de billets : Pour rappel, SRO, conformément aux exigences du circuit et des autorités locales, avait instauré un système de quatre bulles de 5000 personnes avec interdiction de camping, de changer de bulles, d'accéder au paddock ou à un virage comme la chicane ou face aux stand F1 (donc vous ne pouvez pas voir, même de loin, les pitstops d'écuries comme par exemple Audi WRT). Et pas mal de contraintes : port du masque, respect de la distanciation sociale (sic) et surtout obligation de présenter un test PCR négatif ou antigénique négatif. Tout cela pour 40 euros sans compter le prix du test. De quoi en décourager beaucoup. Car les 24h c'est humer l'ambiance, se balader autour du circuit, voir les arrêts au stand, rencontrer les pilotes.

Bien conscients qu'il fallait réagir, les organisateurs viennent d'assouplir – un peu – cette règle en précisant ce matin qu'il n'y aurait désormais plus qu'une seule bulle de max 20.000 personnes donc et que les spectateurs accédant par l'entrée de Ster et se garant au parking P1 pourront se promener du virage de la Source à celui du Double gauche, soit sur une bonne moitié du circuit. Voilà qui devrait faire changer d'avis quelques uns même si le gros frein reste bien sûr le test PCR.

Il est étrange de constater qu'à une dizaine de kilomètres de là, lors des Francofolies, la salle du centre Culturel située à côté du Casino a pu accueillir hier pour un concert 800 personnes (à l'intérieur donc) avec seulement trois mesures à respecter : le port du masque, se laver les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée et rester sur ou devant sa chaise. Pas besoin de test PCR ou antigénique !

Deux poids deux mesures qui restent à nos yeux incompréhensibles tant il est semble évident que le risque de propager le virus sur 7 km en plein air est nettement moins élevé que dans une salle fermée de quelques centaines de mètres carrés...