Les organisateurs des 24H de Spa ont dévoilé ce jeudi l'affiche de la 73e édition en tête de laquelle on retrouve la Mercedes AMG GT3 HubAuto.

Si l'on attend encore une liste d'engagés sans trop de surprises avec une bonne soixantaine d'équipages, on a eu la confirmation aujourd'hui que le public serait à nouveau autorisé en respectant un protocole sanitaire strict bien sûr (vaccin ou test PCR). Aucun nombre n'a par contre encore été communiqué par SRO qui espère qu'en patientant encore un peu le nombre pourra être revu à la hausse vu le recul progressif de la pandémie dans notre pays. Il n'y aura par contre, et c'est hélas logique vu le contexte lié au virus, ni de parade ni de concert cette année encore.

Les festivités sur la piste par contre seront plus animées que jamais avec, dès le mardi 27 juillet, 3h de roulage pour les pilotes Bronze du championnat GT World Challenge. Cinq épreuves annexes se disputeront, avec chaque fois une course le vendredi et une autre le samedi, en lever de rideau de notre double tour d'horloge. Plus de monoplace cette année, mais pas mal de voitures de Tourisme avec le TCR Europe, le TC France et la Renault Clio Cup Europe en plus du European GT4 et du Lamborghini Super Trofeo.

Les voitures des 24H prendront la piste à quatre reprises le jeudi avec d'abord 1h30 puis 1h d'essais libres avant les qualifications de 20h50 à 22h11 servant à déterminer la grille à partir de la 21ème place et à désigner les 20 qualifiés pour la Super Pole prévue le vendredi entre 20h30 et 22h00. Quant à l'unique séance de nuit, elle se déroulera le jeudi entre 22h30 et minuit.

Voilà on peut donc parler d'un quasi retour à la normale et d'une vraie belle édition des 24H de Spa les 31 juillet (départ à 16h30) et dimanche 1 août pour célébrer les 20 ans du passage au GT et la décennie du GT3.