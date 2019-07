SRO a révélé vers 13 heures la liste des engagés aux 24 Heures de Spa 2019. Pas de moins de 72 GT3 se réuniront dans les Ardennes à la fin du mois de juillet. Il s'agit d'un record pour l'ère GT des 24 Heures, le record absolu étant toujours fixé à 83 et datant de l'époque tourisme.





De nombreuses marques peuvent revendiquer la gagne, certaines débarquant de façon plus ou moins officielle. Pas moins de six Aston Martin Vantage, dont celle de Maxime Martin, seront inscrites. Face aux Britanniques, on retrouvera onze Audi R8 LMS, WRT menant l'offensive d'Ingolstadt avec notamment une voiture pour Dries Vanthoor. Record chez Bentley avec cinq Continental GT3 au départ. Maxime Soulet en partagera une avec Markus Palttala.





Pas de Belges chez BMW mais la firme bavaroise sera très bien armée en pouvant compter notamment sur ROWE et Schnitzer. Boutsen Ginion Racing engagera une M6 GT3 en Am-Cup. Onze Ferrari 488 GT3 engagées, dont celle de Louis Machiels qui visera la classe Pro-Am. Attention aux deux Honda NSX GT3, l'une d'entre elles étant candidate à la victoire avec Bertrand Baguette à son volant. Plébiscite chez Lamborghini avec onze Huracan GT3, dont celle de Denis Dupont qui voudra bien figurer en Silver Cup.





Aux côtés des deux Nissan KCMG et de la Lexus de Bernard Delhez, Mercedes pourra compter sur 10 AMG-GT3 avec Strakka, AKKA-ASP, Black Falcon et HTP en tête de pont. Enfin, Porsche fera très fort cette année avec neuf 911 GT3-R, quatre d'entre elles étant engagées en Intercontinental GT Challenge. Laurens Vanthoor visera évidemment la victoire sur la monture du KÜS Team75 Bernhard.





