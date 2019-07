Avec sept marques figurant dans le Top 20 et regroupées en huit dixièmes, les qualifications des 24 Heures de Spa fut particulièrement serrée. Il apparaissait rapidement que la pole provisoire allait se jouer entre la Mercedes-AMG GT3 n°4 Black Falcon de Buurman-Engel-Stolz et l'Audi R8 LMS n°2 WRT de Vanthoor-Riberas-Stippler. C'est finalement le bolide manga qui avait le dernier mot face au bolide aux anneaux, la Merco aux couleurs du film Promare signant un chrono moyen en 2:19.570. Malgré un tout bon temps de Dries Vanthoor, l'Audi a concédé 81 millièmes. Un souffle en d'autres termes...

Il faudra compter sur les Mercedes comme en témoigne le 3ème temps de la n°999 GruppeM de Buhk-Götz-Auer, à seulement 127 millièmes. Deux marques italiennes encadrent une marque allemande avec le 4ème chrono de la Ferrari 488 GT3 n°227 HubAuto Corsa de Cassidy-Foster-Serra devant la Porsche 911 GT3-R n°998 ROWE Racing de Makowiecki-Pilet-Tandy et la Lamborghini Huracan GT3 n°563 Orange1 FFF de Lind-Mapelli-Caldarelli.

Un peu loin, on retrouve la Porsche 911 GT3-R n°117 KÜS Team75 Bernhard que Laurens Vanthoor partage avec Earl Bamber et Timo Bernhard devant la 2ème Audi WRT, la n°1 de Frijns-Rast-Müller. Maxime Martin (Aston Martin R-Motorsport n°62) est le 3ème et dernier Belge qualifié en super-pole avec un 19ème chrono décroché in extremis. De super-pole, il n'en est hélas pas question pour Fred Vervisch (Audi Saintéloc n°25, 22ème), Charles Weerts (Audi WRT n°10, 23ème), Maxime Soulet (Bentley M-Sport n°108, 32ème) et Bertrand Baguette (Honda n°30, 33ème).

Pole pour Schothorst-Schothorst-Drudi (Audi Attempto n°55) dans une classe Silver où Denis Dupont (Lamborghini Ombra n°12) a trouvé la 10ème place. En Pro-Am, meilleur temps pour Vos-Burke-Onslow Cole-Frankenhout (Mercedes RAM n°74) tandis que Louis Machiels (Ferrari AF Corse n°52) est qualifié 6ème dans cette catégorie. Amstutz-Machitski-Kujala-Abra (Lamborghini Barwell n°77) furent les plus véloces en Am Cup tandis que la Lexus Tech1 n°23 de Bernard Delhez est qualifiée 5ème.





Les 20 qualifiés pour la super-pole :

1. Engel-Buurman-Stolz (All-PB-All - Mercedes-AMG GT3) en 2:19.570

2. Vanthoor-Riberas-Stippler (Bel-Esp-All – Audi R8 LMS) à 0.081

3. Buhk-Götz-Auer (All-All-Aut – Mercedes-AMG GT3) à 0.127

4. Cassidy-Foster-Serra (NZ-Aus-Bré – Ferrari 488 GT3) à 0.318

5. Makowiecki-Pilet-Tandy (Fra-Fra-GB – Porsche 911 GT3-R) à 0.365

6. Lind-Caldarelli-Mapelli (Aut-Ita-Ita – Lamborghini Huracan GT3) à 0.393

7. Schothorst-Schothorst-Drudi (PB-PB-Ita – Audi R8 LMS) à 0.394

8. Vautier-Williamson-Paffett (Fra-GB-GB – Mercedes-AMG GT3) à 0.487

9. Bamber-Bernhard-Vanthoor (NZ-All-Bel – Porsche 911 GT3-R) à 0.529

10. Frijns-Rast-Muller (PB-All-Sui – Audi R8 LMS) à 0.534

11. Bachler-Rizzoli-Ashkanani (Aut-Ita-Kow – Porsche 911 GT3-R) à 0.572

12. Molina-Aleshin-Rigon (Esp-Rus-Ita – Ferrari 488 GT3) à 0.591

13. Mies-Feller-Green (All-Can-GB – Audi R8 LMS) à 0.602

14. Kirchöfer-Lynn-Dennis (All-GB-GB – Aston Martin Vantage GT3) à 0.654

15. Chiyo-Matsuda-Burdon (Jap-Jap-Aus – Nissan GTR GT3) à 0.673

16. Olsen-Campbell-Werner (Nor-NZ-All – Porsche 911 GT3-R) à 0.741

17. Ledogar-Watson-Adam (Fra-GB-GB – Aston Martin Vantage GT3) à 0.772

18. Müller-Dumas-Jaminet (All-Fra-Fra – Porsche 911 GT3-R) à 0.786

19. Martin-Parry-Vaxivière (Bel-GB-Fra – Aston Martin Vantage GT3) à 0.845

20. Lietz-Estre-Christensen (Aut-Fra-Dan – Porsche 911 GT3-R) à 0.884