La vente de tickets pour le prochain week-end étant "catastrophique" (vu les mesures très contraignantes, on peut le comprendre) et le protocole sanitaire imposé au public étant nettement moins strict à 10 km de là pour les concerts des Francofolies, SRO, l'organisateur des 24H, a provoqué une nouvelle réunion ce jeudi avec la directrice du circuit Nathalie Maillet et logiquement le bourgmestre de Stavelot Thierry de Burnonville afin d'encore obtenir un assouplissement des règles.

Il est tout à fait incompréhensible que l'on incite la population à se faire vacciner contre le virus et qu'une fois que c'est fait on impose encore aux gens de faire un test PCR. A quoi bon alors être vacciné ? Il est totalement illogique qu'à dix kilomètres de là, on autorise des concerts de 800 personnes dans une salle fermée sans test PCR ni antigénique et qu'on les impose en plein air à Francorchamps autour d'un circuit long de 7 km. Qu'on interdise le paddock aux spectateurs pour préserver la bulle des teams et des professionnels peut être admissible. Mais qu'on impose le test PCR pour se promener autour du circuit n'a pas de sens.

On est d'ailleurs curieux de voir ce qu'il en sera dans deux semaines lors de la venue du WRC à Francorchamps. Le public devra-t-il aussi effectuer un test PCR pour accéder aux gradins du rallycross ? Si c'est le cas, ce sera un flop. Sinon on pourra se demander pourquoi. Une piste ? Qu'il y ait 1000 ou 20.000 spectateurs ce week-end ne rapportera pas un euro de plus au circuit. Ce sera sans doute différent lors de la venue du championnat du monde. Mais le prix de location du circuit a-t-il été revu à la baisse vu cet important manque à gagner pour les organisateurs des 24H ? On peut en douter. Espérons qu'un compromis raisonnable puisse encore être trouvé ce jeudi. Il n'est pas trop tard pour bien faire et soyons certains que si l'on impose que le masque voire même le vaccin, plusieurs milliers de fidèles changeront leurs plans et débarqueront tout de même samedi.