Les choses sérieuses ont réellement débuté pour les 24 Heures de Spa sur le coup de 11h10 avec 90 minutes d'essais libres. A l'issue d'une séance marquée par la sortie dans le Raidillon de l'Aston Martin n°97 Oman Racing de Salih Yoluc, de quoi provoquer un long drapeau rouge, c'est Laurens Vanthoor qui s'est montré le plus habile sous la canicule. Le Limbourgeois a surgi en fin de séance pour placer la Porsche 911 GT3-R n°117 KÜS Team75 Bernhard en tête de la hiérarchie avec un chrono en 2:20.098.

Derrière l'aîné des Vanthoor, on retrouve l'Aston Martin Vantage n°62 R-Motorsport que pilote notamment Maxime Martin. Le bolide britannique a concédé 237 millièmes sur la Porsche de Vanthoor. Les Aston Martin sont en forme puisqu'on retrouve en troisième position la n°59 Garage 59 de Adam-Watson-Ledogar. La machine de l'ex-écurie McLaren est à 317 millièmes du meilleur temps. La Posche 911 GT3-R n°54 Dinamic d'Ashkanani-Rizzoli-Bachler et la Mercedes-AMG GT3 n°4 Black Falcon de Engel-Buurman-Stolz complètent le quinté de tête.

Malgré son crash, l'Aston Martin Vantage n°97 Oman Racing de Yoluc-Al Harthy-Eastwood-Thiim signe le 6ème chrono absolu et le meilleur en Pro-Am devant la Bentley Continental n°108 de Maxime Soulet et ses équipiers Markus Palttala et Alex Buncombe. La meilleure Audi R8 LMS du Team WRT, la n°1 de Rast-Frijns-Müller, est 9ème. L'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc notamment pilotée par Pierre-Yves Paque est 2ème en Pro-Am, précédant la Ferrari 488 n°52 AF Corse de Louis Machiels et ses camarades.

Et "Juliet" dans tout ça ? La Porsche-Coccinelle de Lémeret-Duez-Deman-Detavernier n'est pas lanterne rouge et a tourné en 2:25.801, à 5 secondes des meilleurs pour prendre la 68ème place.

Les 72 GT3 reprendront la piste cet après-midi avec les pré-qualifications à 16h15.