On a longtemps crû que Laurens Vanthoor allait décrocher la pole position pour ces 71e 24 Heures de Spa. Le Limbourgeois a conservé pendant longtemps le meilleur temps avec la Porsche 911 #117 du KÜS Team75 Bernhard.

Mais c’était sans compter sur un Maro Engel des très grands jours qui sortait le grand jeu dans les derniers instants pour priver Laurens de la pole pour… 17 millièmes de seconde ! La Mercedes-AMG n°4 Black Falcon que l’Allemand francophone partage avec Yelmer Buurman et Luca Stolz fera donc honneur à sa livrée manga pour emmener une meute de 72 GT3 samedi sur le coup de 16h30.

Les Ferrari 488 GT3 ont répondu présent puisque la n°72 SMP Racing de Davide Rigon et la n°227 HubAuto Corsa de Daniel Serra encadrent la 2e meilleure Porsche, la n°998 ROWE Racing de Nick Tandy. On retrouve ensuite la meilleure Audi R8 LMS du Team WRT, la n°2 domptée par Dries Vanthoor qui a précédé la voiture-sœur n°1 de Nico Müller. Suivent l’Audi R8 n°55 Attempto Racing de Mattia Drudi, la Mercedes-AMG GT3 n°999 GruppeM de Maxi Buhk et la Porsche 911 n°98 de Matthieu Jaminet.





Le Top 20 de la superpole:

1. Engel-Buurman-Stolz (All-PB-All – Mercedes-AMG GT3 #4) en 2:18.588

2. Vanthoor-Bernhard-Bamber (Bel-All-NZ – Porsche 911 GT3-R #117) à 0.017

3. Rigon-Aleshin-Molina (Ita-Rus-Esp – Ferrari 488 GT3 #72) à 0.218

4. Tandy-Makowiecki-Pilet (GB-Fra-Fra – Porsche 911 GT3-R #998) à 0.234

5. Serra-Cassidy-Foster (Bré-Aus-NZ – Ferrari 488 GT3 #227) à 0.266

6. Vanthoor-Stippler-Riberas (Bel-All-Esp – Audi R8 LMS #2) à 0.335

7. Müller-Frijns-Rast (Sui-PB-All – Audi R8 LMS #1) à 0.406

8. Drudi-Schothorst-Schothorst (Ita-PB-PB – Audi R8 LMS #55) à 0.419

9. Buhk-Götz-Auer (All-All-Aut – Mercedes-AMG GT3 #999) à 0.425

10. Jaminet-Dumas-Müller (Fra-Fra-All – Porsche 911 GT3-R #98) à 0.439

11. Estre-Lietz-Christensen (Fra-Aut-Dan – Porsche 911 GT3-R #20) à 0.479

12. Olsen-Campbell-Werner (Nor-Aus-All – Porsche 911 GT3-R #99) à 0.671

13. Dennis-Lynn-Kirchöfer (GB-GB-All – Aston Martin Vantage GT3 #76) à 0.738

14. Martin-Parry-Vaxivière (Bel-GB-Fra – Aston Martin Vantage GT3 #62) à 0.753

15. Paffett-Williamson-Vautier (GB-GB-Fra – Mercedes-AMG GT3 #44) à 0.913

16. Bachler-Rizzoli-Ashkanani (Aut-Ita-Kow – Porsche 911 GT3-R #54) à 1.293

17. Green-Feller-Mies (GB-Can-All – Audi R8 LMS #129) à 1.306

18. Watson-Adam-Ledogar (GB-GB-Fra – Aston Martin Vantage GT3 #59) à 1.882

19. Lind-Mapelli-Caldarelli (Dan-Ita-Ita – Lamborghini Huracan GT3 #563) à 2.809

20. Chiyo-Matsuda-Burdon (Jap-Jap-Aud – Nissan GTR GT3 #35) à 8.333





Italique : pilote ayant réalisé le chrono de la super-pole