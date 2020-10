Pourtant testés négatifs, Robin Frijns, René Rast et Nico Muller doivent renoncer à notre double tour d'horloge. Ils sont remplacés par Dorian Boccolaci, Dennis Marchall et Mathieu VaxivièreCoup de tonnerre à quarante-huit heures à peine des premiers essais des 24H.

Alors que leurs trois pilotes présents à Zolder ont pourtant à nouveau été testés négatifs lundi matin, Audi Sport a préféréne pas les aligner aux 24H de Spa «afin d'être sûr qu'ils soient en bonne santé pour la finale du DTM dans trois semaines.»Le fait que quatre membres du team WRT aient été infectés, trois d'entre eux étant restés en quarantaine en Autriche où l'équipe a déclar forfait pour l'ADAC, n'est peut-être pas étranger à cettedécision soudaine et étonnante mettant l'équipe belge dans l'embarras même si Saintéloc, avec la perte de Nico Muller, a aussi été affecté.

Du coup, le patron Vincent Vosse a dû trouver des solutions de dernière heure. Et a remanié ses équipages. Ainsi, notre compatriote Dries Vanthoor aux côtés de Mirko Bortolotti et Kelvin Van der Linde sur la #31, tandis que Christopher Mies sur la #30 est rejoint par le Francais Mathieu Vaxivière et l'Allemand Dennis Marchall.Chez Saintéloc, Nico Muller est lui remplacé par Dorian Boccolaci sur la #25 en compagnie de Christopher Haase et Markus Winkelhock.