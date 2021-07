On vous l'annonçait en primeur ce matin: suite à de longues négociations entre SRO Motorsports Group, les autorités compétentes et le Circuit de Spa-Francorchamps, il a été convenu que le public ne doit plus fournir une preuve d’un test négatif antigénique ou PCR ou une preuve d’une vaccination pour assister aux 24 Hours of Spa.

Selon ces nouvelles mesures, il est toutefois essentiel que les spectateurs respectent la distanciation physique et portent un masque à tout moment. À condition de respecter ces règles, les fans auront uniquement besoin d’un ticket d’entrée et d’une pièce d’identité pour pénétrer dans l’enceinte du Circuit de Spa-Francorchamps durant les trois prochains jours.

Suite à ce changement, un nouveau plan avec deux bulles sera instauré. La Bulle 1 proposera un accès à la zone publique allant de La Source à la ligne droite du Kemmel. La Bulle 2 couvrira la zone reliant Les Combes et le Double Gauche.

Toute personne ayant acheté un ticket Bulle 1 dans le plan original aura accès à la Bulle 1. Tous ceux qui possèdent un ticket de ce qui étaient les Bulles 2 et Bulles 3 seront désormais réunis dans la nouvelle Bulle 2. Les tickets sont encore en vente pour la course de cette année selon le nouveau plan, chacune des bulles étant limitée à 5.000 personnes, soit un total de 15.000 personnes max sur site avec les 5000 autorisées dans le paddock.

Les spectateurs qui ont payé un test PCR ou antigénique pour se faire tester (comme l’exigeait l’ancienne règle) se verront offrir en compensation un ticket pour les TotalEnergies 24 Hours of Spa 2022. Ils doivent pour cela envoyer par e-mail (24h@sro-motorsports.com) une preuve du paiement de leur test et une copie de leur ticket pour l’édition 2021 des TotalEnergies 24 Hours of Spa. Cela doit être fait avant le 15 août.