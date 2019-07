Après les essais libres de fin de matinée, 71 GT3 ont repris la piste à 16h15 pour les pré-qualifications des 24 Heures de Spa. Alors que le thermomètre affichait un 36 degrés sans sourciller, les concurrents furent surpris par l'arrivée du vent mais aussi de quelques gouttes de pluie à Stavelot. Mais les vannes célestes choisissaient de rester fermées et tout le monde resta en pneus pour piste sèche.





Le principal fait de cette séance était l'immobilisation de l'Audi R8 LMS n°25 Saintéloc Racing de Fred Vervisch, Chris Haase et Markus Winkelhock. Du côté du team français victorieux il y a deux ans, on cherche la cause du mal au niveau du moteur...





Preuve que nombreux n'ont pas (encore) cherché la performance, c'est une voiture de la classe Am-Cup qui a signé le meilleur temps. La Lamborghini Huracan n°77 Barwell Motorsport de Amstutz-Matchiski-Abra-Kujala a tourné en 2:20.123, améliorant le temps signé par Laurens Vanthoor tout à l'heure. Le tiercé est complété par deux Mercedes-AMG GT3 avec la n°999 GruppeM de Buhk-Götz-Auer et la n°4 Black Falcon de Buurman-Engel-Stolz. Suivent la Bentley Continental n°107 de Gounon-Pepper-Kane et la Ferrari 488 n°227 HubAuto Corsa de Serra-Cassidy-Foster.





Si l'Audi R8 LMS n°1 WRT de Rast-Frijns-Muller était classée 12ème, il fallait descendre au 15ème rang pour retrouver le premier pilote belge, en l'occurrence Charles Weerts. L'Aubelois et ses équipier Norman Nato et Rik Breukers ont concédé 8 dixièmes sur la Lambo de tête. Meilleur temps en Silver pour la Lamborghini Huracan n°78 Barwell Motorsport de Pull-Witt-Mitchell tandis que la Ferrari 488 n°52 AF Corse de Louis Machiels et ses copains s'est montrée la plus véloce en Pro-Am.





Les qualifications des 71èmes 24 Heures de Spa débuteront ce soir à 20 heures.