Alors que les prototypes et les GT engagées aux 24 Heures du Mans se reposaient ce vendredi, 89 Fun Cup ont investi le circuit de la Sarthe pour disputer une course de 5 heures, de 15h30 à 20h30. Pour de nombreux amateurs, ce fut une occasion unique de fouler la mythique piste mancelle dans le cadre d'une course.

Si la pole est revenue aux jeunes William Godefroid et Benjamin Paque (n°219 CG Racing), ils disparaissaient à la mi-course sur sortie de piste. Guère plus de réussite pour la n°424 Groupe Lemoine by M3M du vainqueur des dernières 25H de Spa Cédric Bollen, associé à Michael Leenders et Philippe Lemoine, victime d'un bris de cardan dès le début de course.

La victoire est revenue à un team belge et à un trio 100% belge. Constamment dans le peloton de tête, la n°2 de l'équipe bruxelloise DRM Motorsport décrochait la timbale avec Ulysse De Pauw, Stéphane Lémeret et Matthieu de Robiano. Chargé du dernier relais, Ulysse De Pauw est sorti vainqueur d'un duel avec le vétéran français Soheil Ayari, inscrit sur la n°82 de l'équipe tricolore Zosh. Les deux pilotes se sont échangés les positions dans les 20 dernières minutes de course. Cinq secondes les séparaient à l'arrivée. Le Top 3 est complété par la n°482 d'un autre team français, No Limit Racing.

Deux autres voitures belges finissent dans le quinté de tête avec la n°5 Petrolheads et la n°30 WRT de la famille Goethe. Toujours rayon noir-jaune-rouge, M3M place les n°282 et n°172 en 7e et 9e positions. Allure complète le Top 10 avec la n°469.

Ainsi s'achève cette première réussie de la Fun Cup sur les 13,626km du circuit sarthois. Une expérience sympathique qui sera, on l'espère, réitérée dans le futur.