Le début de course des 24 Heures du Mans fut particulièrement agité, une pluie s'abattant peu avant le départ provoquant des sueurs froides chez beaucoup. Le premier fait majeur était Olivier Pla (Glickenhaus n°708) qui harponnait Sébastien Buemi (Toyota GR010 n°8) dès le 1er freinage du virage Dunlop. Le Suisse allait vivre un premier tour difficile puisqu'il était signalé au ralenti dans les Hunaudières avant d'être en perdition à Indianapolis. Un peu plus tard, Nicolas Lapierre (Alpine n°36) effectuait une pirouette avant Arnage, coûteuse en temps. En GTE-Pro, Maxime Martin (Porsche n°72) était victime d'une incompréhension avec Tom Cloet (Ligier n°74) au premier freinage de Dunlop, tandis que Kévin Estre (Porsche n°92) partait en toupie dans la première chicane des Hunaudières.

Alors que le soleil est revenu et que le cap de la 3ème heure est atteint, c'est la Toyota GR010 n°7 partie en pole qui mène la danse après être passée au travers des soucis. Le trio Kobayashi-Conway-Lopez possède 10 secondes d'avance sur la voiture-soeur de Hartley-Buemi-Nakajima mais celle-ci compte un arrêt de moins. Troisième place à près de deux minutes pour l'Alpine n°36 de Lapierre-Negrao-Vaxivière. En difficulté sous la pluie, les Glickenhaus ont déjà décroché. La n°708 de Pla-Mailleux-Derani possède déjà un tour de retard et est 6ème du général, la n°709 de Dumas-Westbrook-Briscoe étant 13ème.

Antonio Felix Da Costa peut en vouloir à son équipier Anthony Davidson. Alors que le Portugais réalisait un festival sur l'Oreca JOTA n°38 en pointant à un moment au 2ème rang absolu, le Britannique se faisait piéger dans la courbe Dunlop et finissait dans le bac à graviers. C'est l'Aurus G-Drive n°26 de Rusinov-Colapinto-De Vries qui pointe en tête, non sans occuper le 4ème rang scratch. A 5 secondes, on retrouve l'Oreca Racing Nederland n°29 de Van Eerd-Van Uitert-Van der Garde et l'Oreca JOTA n°28 de Stoffel Vandoorne. L'équipier du Courtraisien, Sean Gelael, a réalisé un début d'épreuve sage avant de passer le volant à Tom Blomqvist. La Ligier Eurasia n°74 de Tom Cloet est 23ème de classe et au milieu des GTE après son début de course agité.

Les Ferrari 488 AF Corse ont pris le pouvoir en GTE-Pro après une entame menée tambour battant par les Corvette. La n°52 de Serra-Molina-Bird mène pour 20 secondes devant la n°51 de Pier Guidi-Calado-Ledogar. Les deux Italiennes ne se sont pas lâchées depuis les premiers tours. Le pavillon Porsche est jusqu'à présent défendu avec brio par la 911 RSR n°79 WeatherTech Racing. Laurens Vanthoor a signé un beau début de course, ayant toujours la tête en ligne de mire. Earl Bamber, qui a pris le relais, est 3ème de la catégorie. Ayant écopé d'une pénalité pour non-respect des limites de la piste et dotée d'un set up les pénalisant en vitesse de pointe, la Porsche 911 RSR n°72 HubAuto de Maxime Martin et Dries Vanthoor est dernière de classe, à 1 tour après avoir anticipé son arrêt.

Domination Aston Martin en GTE-Am avec le leadership provisoire pour la n°33 de Keating-Pereira-Fraga. Ayant pris le volant de la Ferrari 488 n°85 Iron Dames à 18h, Sarah Bovy est actuellement 13e de la classe. Début de course pourri pour la Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing d'Alessio Picariello, ses équipiers Marco Seefried et Andrew Haryanto étant déjà concédé deux tours sur la tête de classe. Enfin, début de course difficile pour l'Oreca SRT41 n°84 de Nigel Bailly, son équipier Takuma Aoki ayant dû rentrer au box suite à un contact. Ils sont en avant-dernière position du général.