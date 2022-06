Après quatre heures, soit au sixième de la course, les deux Toyota GR010 Hypercar caracolent toujours en tête, la N°8 du poleman Brendon Harrtley ayant repris l'avantage sur la N°7 de José-Maria Lopez. Les deux voitures roulent l'une derrière l'autre et possèdent déjà plus d'une minute d'avance sur la première Glickenhaus pilotée par Romain Dumas.

La deuxième Glickenhaus pointe à un tour, tandis que l'Alpine vient de perdre 4 tours dans son box suite à un problème technique. La « fausse » Hypercar chute ainsi au 27ème rang absolu.

En LMP2, après la minute de pénalité infligée à René Rast pour avoir occasionné le crash du départ, c'est l'Oreca-Gibson Jota N°38 de Stevens-Gonzales-Da Costa qui mène la danse 2'10 devant la voiture soeur.

Auteur d'un bon premier relais, Dries Vanthoor a relayé Mirko Bortolotti et complète le podium provisoire sur la première des Oreca WRT à 2'12. Les deux autres cravachent pour revenir après les ennuis de début de course. Elles pointent aux 9ème (la N°31) et 14ème (la N°41) rangs.

Après un super début de course de Laurentz Horr sur l'Oreca DKR, notre compatriote Jean Glorieux a endommagé son capot lors d'une petite faute. Il a rétrogradé en 20ème position en LMP2, la quatrième en Pro-Am.

EN GTE-Pro, la Corvette de Garcia-Taylor-Catsburg occupe toujours la première place devant les deux Porsche usine de Lietz-Bruni-Makowiecki et de notre compatriote Laurens Vanthoor (3e à 44 secondes) associé à Kevin Estre et Michael Christensen.

En GTE-AM, deux Porsche (la Weathertech de Andlauer-Merrill-Cooper en tête) devancent deux Aston Martin. Après un excellent début de course le propulsant de la 11ème à la 1ère place, Alessio Picariello a retrouvé sa position de départ après le relais de son équipier Bronze Ryo Haryanto. Jan Heylen est lui retombée seizième après avoir cédé son volant à son équipier amateur.

Après une crevaison de son équipière en début de course, Sarah Bovy a reçu une pénalité pour non respect d'une Slow Zone. La Ferrari rose occupe actuellement la 15ème place mais tourne dans des très bons chronos et peut toujours espérer remonter dans le Top 5.