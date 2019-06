C'est lors du premier quart d'heure de la première séance qualificative, peu après 22h, quand la nuit n'était pas encore totalement tombée sur le circuit des 24H, que la majorité des pilotes a signé son meilleur chrono. Et la surprise est venue d'une BR1-AER SMP, mais pas celle qu'on attendait, avec le 2e temps signé par le Russe Egor Orudzhev à 472 millièmes de la Toyota TS050 de Kamui Kobayashi. Parti un peu trop loin et piégé par le trafic, Stoffel Vandoorne devait se contenter du 4e temps provisoire, à plus de trois secondes de son équipier, derrière la BR1 Gulf de Ben Hanley mais devant la Toyota de Fernando Alonso et les deux Rebellion.

Meilleur chrono provisoire en LMP2 pour l'Oreca Dragon-Speed de Maldonado-Gonzalez-Davidson et en GTE-Pro pour l'Aston Martin Vantage de Maxime Martin, Alex Lynn et Johny Adam en 3.50.037 devant les Porsche de Lietz-Makowiecki-Bruni et Estre-Christensen-Vanthoor.

La première séance qualificative s'achèvera à minuit. Demain les deux autres sessions se dérouleront de 19h à 21h puis de 22h à minuit.