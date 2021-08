Le Japonais a bouclé son meilleur tour en 3.23.900, soit plus de deux secondes plus vite encore que lors des qualifications de mercredi soir. Les Hypercars Toyota avaient bien caché leur jeu et en gardaient donc sous la pédale. "Koba" a devancé son équipier Brendon Hartley de 295 millièmes et repoussé l'Alpine A480 de Nicolas Lapierre à 1.6. La première des Glickenhaus, celle d'Olivier Pla, pointait au 4e rang à 1.7, Romain Dumas sur la seconde 007 étant relégué à trois secondes.



En LMP2, c'est à nouveau Antonio-Félix Da Costa qui s'est montré le plus rapide, le Portugais sur l'Oreca-Gibson Jota, à quatre secondes de la pole absolue, devançant l'Oreca WRT de Louis Deletraz d'une demie seconde, Will Stevens complétant le Top 3 sur la Panis Racing. En GTE-Pro, la sensation est venue de la pole signée par notre compatriote Dries Vanthoor sur sa Porsche privée de chez Hubauto partagée avec Maxime Martin avec un chrono d 3.46.882, le nouveau record de la piste en GTE. Il a devancé de près de deux dixièmes la Ferrari 488 de Daniel Serra, la Corvette C7 de Nick Tandy complétant un inattendu tiercé.



Enfin, en GTE-Am, c'est le jeune Français Julien Andlauer sur sa Porsche Proton qui a signé le meilleur chrono en 3.47.987.

Disputée à la tombée du jour et interrompue par un drapeau rouge suite à la grosse sortie de route de la Porsche de Kevin Estre (indemne) à Indianapolis, l'Hyperpole a été décrochée par ce diable de Kamui Kobayashi, spécialiste de ce genre d'exercice sur le grand circuit du Mans où il s'élancera pour la quatrième fois en tête de la meute.