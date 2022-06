Il n'y a pas que les frères Vanthoor, Sarah Bovy, Alessio Picariello, Jean Glorieux et Jan Heylen en action cette semaine sur le circuit des 24 heures du Mans. D'autres pilotes nationaux étaient aussi de la partie dans les courses annexes qui se sont disputées tout au long de cette semaine sarthoise. Et la moisson a été fructueuse.

En Porsche Sprint Challenge, compétition réservée aux gentlemen drivers et regroupant des 911 et des Cayman de compétition, Jean Glorieux s'est offert une mise en bouche avant de disputer ses premières 24 Heures. Le Courtraisien, engagé sur une 992 GT3 Cup, a terminé 2ème de la course 1 derrière le pilote émirati Bashar Mardini avant d'enchaîner avec une victoire dans la course 2. Habitué du Belcar, John De Wilde a pour sa part terminé par deux fois à la troisième place. L'occasion pour les deux néerlandophones de prendre une photo ensemble.

Kris Cools et Tom Van Rompuy se partageaient une Ligier JSP4 en Ligier European Series. Les deux Belges n'ont pas signé le podium mais ont néanmoins joué placé. Van Rompuy finissait à la sixième place dans la course 1 tandis que Cools cueillait un Top 5 dans la course 2.

Pas de Belge en Road to Le Mans cette année mais WRT alignait néanmoins une Audi R8 LMS Evo pour les Français Arnold et Maxime Robin. A chaque fois, l'Audi blanche et bleue a raté de peu la victoire en GT3, butant respectivement sur la Porsche 911 Ebimotors et la Honda NSX GMB Motorsport. Les victoires au scratch sont revenues à Spirit of Leman avec Tom Dillmann et Alex Mattschull dans la course 1 et à COOL Racing avec Duncan Tappy et Michael Benham dans la course 2.