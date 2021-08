Ils ont donc vaincu le signe indien. Très rapides depuis plusieurs années mais toujours accablés par l'un ou l'autre couac, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez et Mike Conway ont conjuré le sort en remportant la 89e édition des 24 Heures du Mans, la première de l'ère Hypercar. Les trois hommes inscrivent pour la première fois leurs noms au panthéon de l'épreuve sarthoise. S'ils ont mené la course de bout en bout, tout ne fut pas facile pour le Japonais, l'Argentin et le Britannique.

"Enfin gagner Le Mans signifie beaucoup pour moi", commente Kobayashi. "Ce ne fut pas une course facile. Nous avons rencontré un problème sur la voiture dans les dernières heures et il a fallu la ménager, prendre des trajectoires plus douces pour la ramener à bon port. C'était de la survie. Coup de chapeau aux ingénieurs qui ont été incroyables."

"Devenir le 2e Argentin après José Froilan Gonzalez à gagner Le Mans est un rêve qui devient réalité", enchaîne Lopez. "Je considère Kamui et Mike comme mes frères. Gagner avec eux me fait très plaisir. Nous prenons certes la gloire mais il ne faut pas oublier les 600 personnes travaillant à Cologne et le millier officiant au Japon. Bravo à eux."

"Le problème que nous avions était difficile à gérer mais nous avons tenu bon", conclut Conway. "Tout le crédit de cette victoire revient à l'équipe. Il est temps de célébrer cela avec une bonne bière !"