Cela a enfin commencé pour les 24 Heures du Mans 2021 cet après-midi sur le coup de 14 heures avec la première séance d'essais libres. Les différents résultats sont à prendre avec les réserves d'usage, toutes les équipes n'ayant pas encore abattu toutes leurs cartes. Le meilleur temps est revenu à une Toyota GR010, la N°7 de Mike Conway, José Maria Lopez et Kamui Kobayashi. L'Hypercar nippone a tourné en 3:29.309. L'Alpine A480 n°36 de Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxivière n'est cependant qu'à 86 millièmes de seconde tandis que la Toyota GR010 n°8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley n'est qu'à 87 millièmes ! Un souffle sur un circuit de 13,626km, en d'autres termes.

Si Glickenhaus avait signé le meilleur temps lors de la journée-test, les Hypercar américaines sont en retrait lors de cette première séance. La meilleure d'entre elles, la n°709 de Briscoe-Westbrook-Dumas, est 5ème du classement général à neuf dixièmes de seconde tandis que la n°708 de Pla-Mailleux-Derani est 6ème à 1,1 seconde. Cela signifie qu'une LMP2 s'est intercalée parmi les LMH, en l'occurrence l'Oreca n°22 United Autosports de Hanson-Scherer-Albuquerque qui s'est hissée au 4ème rang absolu, à un dixième de la Toyota de pointe !

Le proto bleu marine a même momentanément pointé en tête de la hiérarchie pendant les essais. Le Top 3 de la classe est complété par l'Oreca G-Drive n°26 de Rusinov-Colapinto-De Vries et l'Oreca WRT n°41 de Delétraz-Yé-Kubica. La 2ème LMP2 de l'écurie belge, la n°31 de Milesi-Habsburg-Frijns, est 8ème de classe. 25ème et dernier chrono pour la Ligier Eurasia n°74 de Tom Cloet, qui a été devancée par l'Oreca SRT41-Graff n°84 de Nigel Bailly.

En GTE, on n'est pas encore au niveau des chronos de l'an dernier où les 3:49 étaient atteints. Le meilleur temps est revenu à la Ferrari 488 n°52 AF Corse de Bird-Molina-Serra en 3:50.1, pour quatre centièmes devant la Corvette n°64 de Tandy-Milner-Sims. Troisième temps pour la première Porsche 911 RSR, la n°91 de Bruni-Lietz-Makowiecki. Deux échelons plus loin, on retrouve la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech de Laurens Vanthoor, juste devant la n°72 HubAuto de Maxime Martin et Dries Vanthoor.

La meilleure voiture du GTE-Am, la n°56 Project1 de Perfetti-Pera-Roda, est parvenue à se hisser au troisième rang absolu des GTE. Les 911 RSR signent d'ailleurs un quadruplé puisque suivent la n°86 GR Racing de Wainwright-Barker-Gamble, la n°88 Dempsey-Proton de Andlauer-Bastien-Arnold et la n°18 Absolute Racing des oeuvres d'Alessio Picariello. 14ème temps pour la Ferrari Iron Dames de Sarah Bovy.

Les qualifications des 24H du Mans auront lieu ce soir à 19 heures.