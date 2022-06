Cette fois-ci, ça y est. La semaine de la 90ème édition des 24 heures du Mans a été lancée ce mercredi sur le coup de 14 heures avec la première séance d'essais libres. Une session marquée par plusieurs drapeaux jaunes et neutralisations, dont une sortie spectaculaire de l'Oreca n°45 du Algarve Pro Racing au Virage Ford. Heureusement, pas de bobo pour Steven Thomas qui était au volant à ce moment-là.

La première séance a été marquée du sceau de Toyota avec la GR010 n°8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa réalisant le meilleur temps en 3:29.441. L'Hypercar nippone devance les deux Glickenhaus. A 476 millièmes, on retrouve la n°709 de Richard Westbrook, Frank Mailleux et Ryan Briscoe. La n°708 de Romain Dumas, Olivier Pla et Pipo Derani est troisième à 661 millièmes.

La premières LMP2 complète le quinté général. L'Oreca n°23 United Autosports de Alex Lynn, Oliver Jarvis et Joshua Pierson est quatrième au scratch, à sept dixièmes de la Toyota n°8. La Toyota GR010 n°7 de Kobayashi-Conway-Lopez est cinquième à neuf dixièmes devant deux autres LMP2, l'Oreca n°38 JOTA de Gonzalez-Da Costa-Stevens et la n°9 Prema Racing de Deletraz-Kubica-Colombo. La première Oreca WRT, la n°31 de Gelael-Frijns-Rast, est neuvième au général et quatrième LMP2, juste derrière l'Alpine A480 n°36 de Lapierre-Negrao-Vaxivière qui a connu une séance agitée. La deuxième Oreca du team belge, la n°41 de Nato-Habsburg-Andrade, est sur ses talons, à 0.025. L'Oreca WRT n°42 de Dries Vanthoor est 13ème de catégorie. 25ème temps de classe pour l'Oreca DKR n°3 notamment pilotée par Jean Glorieux.

En GTE-Pro, doublé des Corvette C8-R avec la n°63 de Garcia-Taylor-Catsburg devant la n°64 de Milner-Tandy-Sims. Quatrième temps pour la Porsche 911 RSR n°92 de Laurens Vanthoor, Kévin Estre et Michael Christensen, précédée par la n°91 de Bruni-Lietz-Makowiecki. Séance compliquée pour les Ferrari avec un cinquième temps pour la n°52 de Molina-Fuoco-Rigon et un changement de moteur pour la n°51 de Pier Guidi-Calado-Serra. En GTE-Am, meilleur temps pour la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech Racing de MacNeil-Andlauer-Merrill. Sarah Bovy (Ferrari 488 n°85 Iron Dames) est sixième de catégorie, cinq rangs devant Alessio Picariello (Porsche 911 n°99 Hardpoint Racing).

Les essais qualificatifs auront lieu ce soir de 19 à 20 heures. Les cinq Hypercars passeront d'office en hyperpole tandis que le Top 6 de chaque catégorie sera repris pour disputer cette séance qui se tiendra demain soir.