Après les qualifications, les 62 équipages inscrits aux 24 heures du Mans 2022 ont repris la piste hier soir de 22 heures à minuit pour la deuxième séance d'essais libres, de quoi permettre de prendre du roulage à la lueur des phares. Ce fut au tour de Glickenhaus de se hisser au sommet de la hiérarchie. La n°708 de Romain Dumas, Olivier Pla et Pipo Derani a succédé aux Toyota avec un meilleur temps de 3:28.900. Les deux GR010 complètent le tiercé avec la n°7 de Kobayashi-Conway-Lopez et la n°8 de Buemi-Hirakawa-Hartley à respectivement deux et trois dixièmes. La Glickenhaus n°709 de Mailleux-Briscoe-Westbrook et l'Alpine A480 n°36 de Lapierre-Vaxivière-Negrao complètent le Top 5 en Hypercar, à plus de deux secondes.

WRT continue de marquer son territoire en LMP2 puisqu'on retrouve deux Oreca de l'écurie belge aux première et troisième positions de la catégorie. La n°31 de Rast-Gelael-Frijns s'est montrée la plus véloce tandis que la n°32 de Bortolotti-D.Vanthoor-Ineichen permet aux hommes de Vincent Vosse d'encercler l'Oreca n°22 de Hanson-Albuquerque-Owen. On s'attend à un match belgo-britannique ce week-end. Sixième chrono pour l'Oreca WRT n°41 de Habsburg-Nato-Andrade. 18ème temps de classe pour l'Oreca DKR n°3 de Jean Glorieux.

Corvette a pris la main en GTE-Pro. La C8-R n°63 de Garcia-Taylor-Catsburg a signé le meilleur temps de la catégorie devant la Porsche 911 RSR n°91 de Bruni-Lietz-Makowiecki et la Corvette n°64 de Milner-Tandy-Sims. La Porsche 911 RSR n°92 de Laurens Vanthoor est cinquième. Jan Heylen s'est illustré en GTE-Am en réalisant la deuxième temps sur la Porsche 911 RSR n°88 Dempsey-Proton, juste derrière la Porsche 911 RSR n°46 Project1 de Cairoli-Pedersen-Leutwiler. Quatrième temps pour la Ferrari 488 n°85 Iron Dames de Sarah Bovy, sept rangs devant la Porsche 911 RSR n°99 Hardpoint Racing d'Alessio Picariello.