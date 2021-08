Les 62 inscrits aux 24 Heures du Mans 2021 ont repris leur bal d'essais à l'occasion de la troisième séance libre cet après-midi. La session a été interrompue par deux fois au drapeau rouge suite aux sorties de l'Oreca IDEC Sport n°17 et de l'Oreca Dragonspeed n°21 pilotée par Juan Pablo Montoya. Les deux voitures sont sorties au même endroit à quelques minutes d'intervalle, au freinage du virage Dunlop.

Si les Toyota GR010 ont dominé toute la séance, Nicolas Lapierre est sorti du bois in extremis pour signer le meilleur temps au volant de l'Alpine A480. Le Français, qui partage le volant avec Matthieu Vaxiviere et André Negrao, a tourné en 3:26.594, devançant de 1,4 seconde la Toy' n°7 de Kobayashi-Lopez-Conway. Troisième temps pour la n°8 de Buemi-Hartley-Nakajima à 1,6 seconde. Évidemment, ces chronos sont à prendre avec les réserves d'usage vu que les Nippones ont tourné moins vite qu'en qualifications. Quatrième chrono pour la première Glickenhaus, la n°708 de Derani-Pla-Mailleux qui est à 2,1 secondes.

Nouveau meilleur temps pour l'Oreca JOTA n°38 de Da Costa-Davidson-Gonzalez qui se hisse au 5ème rang absolu. Le bolide vert a tourné en 3:30.213. On retrouve ensuite deux Oreca du United Autosports, la n°22 de Hanson-Scherer-Albuquerque devant la n°23 de Boyd-Lynn-Di Resta. Les trois voitures sont en moins d'une seconde. Les Oreca WRT sont au rendez-vous puisque la n°31 de Milesi-Habsburg-Frijns est 5ème à 1,168, juste devant la n°41 de Kubica-Yé-Delétraz. 15ème place pour Stoffel Vandoorne (Oreca JOTA n°28), à 2,5 secondes. C'est dire l'intensité des débats. Tom Cloet est 24ème et avant-dernier de classe sur la Ligier Eurasia n°74. Il est précédé de trois échelons par l'Oreca SRT41 n°84 de Nigel Bailly.

Triplé des Porsche 911 RSR en GTE-Pro. La n°92 officielle de Estre-Jani-Christensen a signé le meilleur temps en 3:48.128 et précède la n°79 WeatherTech sur laquelle on retrouve Laurens Vanthoor. Plus d'une seconde sépare les deux 911. Troisième temps pour la n°91 de Bruni-Lietz-Makowiecki. La n°72 HubAuto de Maxime Martin et Dries Vanthoor, qui participera à l'hyperpole ce soir, est 6ème.

Les machines de Zuffenhausen signent un quadruplé en GTE-Am avec le meilleur temps pour la n°88 Proton Competition de Andlauer-Bastien-Arnold en 3:50.167 devant la n°56 Project1 de Perfetti-Cairoli-Pera, la n°77 de Ried-Campbell-Evans et la n°99 de Latorre-Tincknell-Inthraphuvasak. La Ferrari 488 n°85 Iron Dames de Sarah Bovy, associée aux féminines Michelle Gatting et Rahel Frey, est 6ème à 1,6 seconde. 10ème temps pour la Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing d'Alessio Picariello.

L'Hyperpole aura lieu ce soir à 21H. Faites vos jeux !