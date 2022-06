La troisième séance d'essais libres des 24 heures du Mans a été très agitée avec plusieurs sorties parfois violentes. Parmi les voitures accidentées, citons les Oreca Duqueine n°30, TDS Vaillante n°13, GRAFF n°39 ou encore la Ferrari Inception Racing n°59. D'où plusieurs drapeaux rouges ayant haché la séance.

Alors que l'hyperpole a lieu ce soir, Toyota s'est manifesté en plaçant ses deux GR010 au sommet de la hiérarchie. La n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez a devancé la n°8 de Buemi-Hartley-Hirakawa qui a connu une séance perturbée par un souci technique le collant au silence après Indianapolis. La Toyota n°7 a tourné en 3:26.796, ce qui est sensiblement plus vite que lors des sessions précédentes. La première Glickenhaus, la n°708 de Derani-Dumas-Pla, est troisième à six dixièmes devant la n°709 de Westbrook-Briscoe-Mailleux qui est au-delà de la seconde pleine. L'Alpine est à plus de deux secondes.

Le chassé-croisé entre United Autosports et WRT se poursuit en LMP2. Cette fois-ci, c'est le team de Richard Dean qui a eu le dernier mot avec le doublé. Sixième général, l'Oreca n°22 de Albuquerque-Hanson-Owen devance la n°23 de Lynn-di Resta-Pierson. L'Oreca WRT n°31 de Frijns-Rast-Gelael est troisième, trois rangs devant la voiture-soeur n°41 de Andrade-Habsburg-Nato. La troisième Oreca WRT, la n°32 de Dries Vanthoor, est lointaine 15ème de classe, juste devant l'Oreca DKR n°3 de Jean Glorieux.

Corvette reprend la main en GTE-Pro avec le meilleur temps pour la C8-R n°64 de Sims-Tandy-Milner devant la Porsche 911 RSR n°91 de Lietz-Bruni-Makowiecki. Quatrième temps pour la Porsche 911 RSR n°92 de Laurens Vanthoor. En GTE-Am, tandis que la Porsche 911 RSR n°46 de Cairoli-Pedersen-Leutwiler réalise le meilleur temps, Alessio Picariello s'est manifesté en prenant le troisième chrono sur la Porsche 911 RSR n°99 du Hardpoint Racing. Huitième temps pour la Porsche n°88 de Jan Heylen tandis que la Ferrari Iron Dames n°85 de Sarah Bovy est 13ème.

Rendez-vous à 20 heures pour l'hyperpole qui définira la position sur la grille entre les hypercars ainsi que pour le Top 6 de chaque autre catégorie.