Après l'Hyperpole, les concurrents des 24 Heures du Mans ont repris la piste pour une ultime répétition avant la course avec le 4ème et dernière séance d'essais libres. Le meilleur temps est revenu à la Toyota GR010 n°8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima qui a tourné en 3:27.994. C'est quatre secondes plus lent que lors de l'Hyperpole. A deux dixièmes, on retrouve l'Alpine n°36 de Lapierre-Vaxivière-Negrao qui est parvenue à devancer la Toyota GR010 n°7 de Kobayashi-Conway-Lopez, détentrice de la pole position. La meilleure Glickenhaus, la n°709 de Dumas-Westbrook-Briscoe, est 4ème à 2.3.

En LMP2, meilleur temps pour l'Aurus G-Drive n°26 de Rusinov-Colapinto-De Vries qui a lâché 3 secondes sur les meilleures Hypercars. Le Top 3 est complété par l'Oreca Racing Nederland n°29 de Van Uitert-Van der Garde-Van Eerd et l'Oreca United n°22 de Scherer-Albuquerque-Hanson. 6ème chrono pour l'Oreca WRT n°41 de Kubica-Yé-Delétraz, juste devant l'Oreca JOTA n°28 de Stoffel Vandoorne. Le 2ème Oreca WRT pilotée par Milesi-Habsburg-Frijns est 10ème. La Ligier Eurasia n°74 de Tom Cloet et l'Oreca SRT41 n°84 de Nigel Bailly ferment la marche en LMP2.

Après avoir assisté à la pole position de son frangin en début de soirée, Laurens Vanthoor a répliqué en signant à nouveau le meilleur temps en GTE-Pro sur la Porsche 911 RSR n°79 du WeatherTech Racing. Le frère de Dries a devancé la Porsche 911 RSR n°91 de Bruni-Lietz-Makowiecki et la Corvette n°63 de Garcia-Taylor-Catsburg. La Porsche 911 RSR n°72 HubAuto de Dries Vanthoor et Maxime Martin est 5ème. En GTE-Am, la Ferrari 488 n°83 AF Corse de Perrodo-Nielsen-Rovera s'est montrée la plus véloce. Alessio Picariello (Porsche Absolute n°18) est 4ème, Sarah Bovy (Ferrari Iron Dames n°85) est 17ème.

Le départ des 24 Heures du Mans sera donné samedi à 16 heures.