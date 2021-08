Quel incroyable suspense! Si la course en tête a été limpide et monotone, ce fut tout le contraire dans la deuxième division du LMP2 où la victoire s'est jouée dans le tout dernier tour. Alors que les Oreca-Gibson du team belge WRT étaient bien parties pour signer un historique doublé dès leur première apparition dans la Sarthe, la voiture N°41 de Robert Kubica, Yifé Yé et Louis Deletraz s'immobilisait définitivement dans le tout dernier tour au niveau du virage du Tertre Rouge avec un moteur coupé. Catastrophe. elle était aussitôt relayée par la voiture soeur alors pilotée par Robin Frijns, une grosse vingtaine de secondes derrière mais pourchassée par la Jota de Tom Blomqvist, l'équipier de Stoffel Vandoorne.

"Mon coeur a failli s'arrêter avec notre voiture 41," confessait Vincent Vosse. "Tous nos espoirs reposaient dès lors sur la 31. On a stressé durant les trois dernières minutes car suite à un souci de verrins hydrauliques, on ne pouvait plus changer les pneus avant de Robin depuis trois relais et ils étaient à l'agonie."

Mais le Néerlandais comprenant que la victoire était dès lors en jeu a jeté toutes ses forces dans la bataille pour aller décrocher ce succès tant attendu en zigzaguant dans la dernière ligne droite entre les GT plus lentes pour s'imposer avec sept dixièmes d'avance sur le proto vert de Jota. La délivrance pour tout le stand WRT laissant exploser sa joie. "On a gagné Le Mans, on a gagné Le Mans," s'exclamait Yves Weerts heureux comme un gosse et félicitant Charles Milesi et Ferdinand Habsburg. Même pas classé pour ne pas avoir franchi la ligne alors qu'il s'apprêtait à fêter son plus grand succès depuis sa victoire en F1, Robert Kubica était lui dépité.

A quelques stands de là, Stoffel Vandoorne venait de passer très près d'une victoire de classe au Mans. "Oui, cela a vraiment été très serré, il nous a manqué un tour," regrettait Stoffel. "On a perdu au début de la nuit quand on a écopé de deux pénalités après que Tom ait coupé la chicane à l'entrée de la pitlane et n'ait pas respecté la procédure de voiture de sécurité. En fait, il ne pouvait pas rentrer. Bien sûr, c'est frustrant de terminer deuxième si proche des vainqueurs quand vous avez mené la course et que vous avez le potentiel pour l'emporter. Mais un podium au Mans c'est toujours bien. On reviendra..."

Consolation pour notre ex-pilote de GP, son équipage a pris la tête du championnat WEC LMP2.