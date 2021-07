Il était initialement prévu que Dries Vanthoor fasse équipe avec Nick Cassidy et Heikki Kovalainen sur la Porsche 911 RSR du HubAuto Racing lors des prochaines 24 Heures du Mans. Finalement, il y a eu du changement puisque le Limbourgeois partagera le volant de l'Allemande engagée par l'écurie asiatique avec... Maxime Martin ! Le Bruxellois rejoint ainsi la liste des Belges au départ de l'édition 2021 de la classique sarthoise. Après avoir roulé avec le grand frère Laurens à Spa-Francorchamps, Pushpapy roulera avec le cadet au Mans.

"Dès que le team m'a contacté, je me suis directement montré intéressé car je savais que c'était une grande opportunité", explique Maxime. "Il s'agira de ma 7e participation dans la Sarthe et je ferai tout pour défendre ma victoire acquise en 2020 avec Aston Martin."

Le troisième homme sera Alvaro Parente, qui a couru pour McLaren et Bentley en GT3 et qui n'est pas non plus un néophyte dans la Sarthe. Il va de soi que les trois hommes rouleront en GTE-Pro où ils affronteront notamment Laurens Vanthoor, engagé sur la Porsche du WeatherTech Racing. Aurons-nous droit à une guerre fratricide belge-belge à la mi-août ?