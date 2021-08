Déjà la plus rapide lors de la 1ère séance libre, la Toyota GR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a récidivé lors des qualifications des 24 Heures du Mans 2021. Les équipes ont passé la surmultipliée après avoir caché leur jeu cet après-midi puisque le prototype nippon améliore sensiblement son chrono de référence en 3:26.279. Dès son 2ème tour, Kamui Kobayashi a signé le meilleur temps de la voiture. A huit dixièmes, l'Alpine A480 n°36 de Negrao-Lapierre-Vaxivière est deuxième de la séance. La deuxième Toyota GR010, la n°8 de Nakajima-Buemi-Hartley, est 3ème à 1,3 seconde. Les Glickenhaus ferment la marche en Hypercar, la n°708 de Pla-Mailleux-Derani et la n°709 de Dumas-Westbrook-Briscoe étant respectivement à 1,9 et 3,1 secondes.

WRT connaîtra la joie de disputer l'Hyperpole demain. L'Oreca n°41 de Delétraz-Yé-Kubica a signé le 3ème de la catégorie (8ème général) derrière l'Oreca JOTA n°38 de Da Costa-Davidson-Gonzalez et l'Aurus G-Drive n°26 de Rusinov-Colapinto-De Vries. L'Oreca Panis Racing n°65 de Stevens-Canal-Allen, les Oreca United n°32 de Jamin-Aberdein-Maldonado et n°23 de Di Resta-Boyd-Lynn sont également qualifiées en Hyperpole. Stoffel Vandoorne rate le coche pour 5 minuscules millièmes, son Oreca JOTA n°28 qu'il partage avec Tom Blomqvist et Sean Gelael étant qualifiée 7ème de classe. Quatre échelons plus loin, on retrouve l'Oreca WRT n°31 de Milesi-Habsburg-Frijns. Antépénultième temps des LMP2 pour l'Oreca SRT41 de Nigel Bailly.

Un nouveau record a été battu en GTE-Pro avec une amélioration de 3 secondes par rapport à l'an dernier. Les Ferrari 488 AF Corse signent le doublée, la n°52 de Serra-Molina-Bird signant un temps en 3:46.011 devant la n°51 de Calado-Pier Guidi-Ledogar. Troisième temps pour la Porsche 911 RSR n°92 de Estre-Bruni-Christensen devant la Corvette n°64 de Tandy-Sims-Milner. La voiture de deux Belges est qualifiée pour l'Hyperpole en GTE-Pro avec la Porsche 911 RSR n°72 HubAuto de Dries Vanthoor et Maxime Martin, épaulés par le Portugais Alvaro Parente. Cinquième des qualifs, Dries Vanthoor doit disputer l'Hyperpole demain soir. La Porsche 911 RSR n°91 de Bruni-Makowiecki-Lietz prend la 6ème place au détriment de la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech de Laurens Vanthoor, 7ème et éliminée pour 58 millièmes.

Doublé des Porsche en GTE-Am avec le meilleur temps pour la 911 RSR n°88 Proton Competition de Andlauer-Arnold-Bastien devant la 911 RSR n°86 GR Racing de Barker-Wainwright-Gamble. Suivent deux Ferrari 488 GTE, avec la n°47 Cetilar de Fuoco-Sernagiotto-Lacorte devant la n°71 Inception Racing de Iribe-Millroy-Barnicoat. La Porsche 911 RSR n°56 Project1 de Cairoli-Perfetti-Pera et l'Aston Martin Vantage n°33 TF Sport de Fraga-Pereira-Keating complètent le Top 10. 13ème temps pour Alessio Picariello sur la Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing. La Ferrari 488 n°85 Iron Dames de Sarah Bovy est 17ème.

Une deuxième séance d'essais libres faisant office d'entrainement nocturne aura lieu ce soir à 22H.