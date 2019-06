Le Belge est passé sous la barre des 3'20 (3.19.931) et a devancé de 29 millièmes la Rebellion de Thomas Laurent.



Meilleur temps absolu pour la Toyota de Kamui Kobayashi, une seconde et huit dixième plus rapide que notre compatriote. La qualification pour les 24 Heures débute à 22h.

Débutant en WEC à Spa où il avait d'emblée décroché un premier podium, notre compatriote Stoffel Vandoorne continue à impressionner aux commandes de son prototype BR1-AER de l'équipe russe SMP.

Déjà le plus rapide... en vitesse de pointe lors du Test Day il y a une dizaine de jours à plus de 350 km/h, notre compatriote a signé, peu avant 20h, le deuxième chrono à l'issue des quatre heures d'essais libres en vue des 24 Heures du Mans. En tournant en 3.19.931, l'ex-pilote McLaren F1 a déjà battu de plus de deux secondes son chrono des essais préliminaires.

Détrônant notre "Stof" dans les cinq dernières minutes de la séance, Kamui Kobayashi a signé un 3.18.091 encore à deux secondes et demie de la pole de son compatriote et équipier Kazuki Nakajima en 2018.

La lutte pour la pole débutera à la lueur des phares, à 22h, avec la première qualification nocturne. Si les Toyota restent les grandes favorites, il semblerait que l'écart avec les LMP1 non hybrides puisse être inférieur aux deux secondes. Et que Stoffel puisse clairement viser la 2e ligne.

En GTE-Pro, le meilleur temps est à mettre à l'actif de la Porsche 911 RSR de notre compatriote Laurens Vanthoor (associé aux leaders du championnat Kevin Estre et Michael Christensen), tandis que Maxime Martin occupait la 11e place sur son Aston Martin Vantage à 1.7 du meilleur temps provisoire de la catégorie.