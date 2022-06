Une semaine avant la 90ème édition des 24 heures du Mans, Toyota s'est mis en évidence lors des essais préliminaires sur le circuit de la Sarthe. Seule Hypercar à descendre sous les 3:30, la Toyota GR010 n°7 a réalisé le meilleur temps en 3:29.896 grâce aux efforts de José Maria Lopez. Le proto nippon devance pour deux dixièmes de secondes la Glickenhaus n°708 de Pla-Dumas-Derani. On retrouve ensuite la deuxième Toyota, la n°8 de Buemi-Hartley-Hirakawa, et la Glickenhaus n°709 de Briscoe-Westbrook-Mailleux. L'Alpine A480 n°36 de Lapierre-Mailleux-Negrao est en retrait, au 7ème rang absolu, à plus de deux secondes de la Toyota de référence.

En LMP2, meilleur temps et cinquième temps scratch pour l'Oreca n°22 de Hanson-Albuquerque-Owen. La première LMP2 de l'équipe WRT est quatrième de classe, à savoir la n°41 de Andrade-Nato-Habsburg. Sixième et seizième temps pour la n°31 de Frijns-Rast-Gelael et la n°32 de Ineichen-Bortolotti-D.Vanthoor.

La Corvette C8.R n°64 de Milner-Tandy-Sims a mis tout le monde d'accord en GTE-Pro. Sixième temps de classe pour la Porsche 911 RSR n°92 de notre Laurens Vanthoor national, associé à Kevin Estre et Michael Christensen. En GTE-Am, la Ferrari 488 n°57 Kessel Racing de Kimura-Jensen-Schandorff a eu le dernier mot. Sixième temps de classe pour la Ferrari 488 Iron Dames de Sarah Bovy qui fait équipe avec Rahel Frey et Michelle Gatting. 10ème chrono pour la Porsche 911 RSR n°99 Hardpoint Racing d'Alessio Picariello.

Les machines engagées aux 24 heures du Mans reprendront la piste mercredi après-midi avec les premiers essais libres prévus de 14 à 17 heures.

Le classement complet des essais préliminaires est ici