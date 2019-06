Kamui Kobayashi a signé le meilleur chrono des essais, notre compatriote, à une grosse seconde à peine des Toy', s'élancera cinquième samedi. Vanthoor et Martin en lice pour la victoire en GT.

Les essais qualificatifs se sont achevés et tout devant plus rien n'a changé. Comme l'an dernier, les deux Toyota TS050 Hybrid s'élanceront en première ligne samedi sur le coup de 15h. Kamui Kobayashi (l'équipier de Mike Conway et de José-Maria Lopez) a signé la pole en tout début de soirée avec un chrono de 3.15.497, à 120 millièmes de la pole 2018 de son compatriote Kazuki Nakajima cette fois battu de quatre dixièmes sur la N°8 qu'il partagera avec Fernando Alonso et Sebastien Buemi.

Tout proche (à six dixièmes) des Japonaises, le premier des protos non hybrides est la BR1-AER LMP1 SMP de... Sarrazin-Orudzhev-Sirotkin. Notre compatriote Stoffel Vandoorne associé aux Russes Michael Aleshin et Vitaly Petrov a été renvoyé au 5e rang. Le Belge a tenté un dernier tour qualif à la tombée de la nuit, mais s'il a accroché le meilleur premier secteur, il a ensuite eu du trafic avant de commettre une petite faute à la dernière chicane. « Mon tour était déjà quasi foutu car je suis tombé sur une LMP2 au ralenti à la fin des Esses Porsche ce qui m'a surpris. Puis j'ai trop attaqué les vibreurs à la dernière chicane et j'ai glissé. Dommage car je crois vraiment qu'on pouvait améliorer d'encore une seconde et décrocher la 2e place. Mais bon, on part pour 24 heures, donc la position de départ n'a pas d'importance. »

Il sera encadré sur la grille par les deux Rebellion d'André Lotterer « and co » et du futur pilote Toyota Thomas Laurent.

En LMP2, l'Oreca-Gibson Graff Racing de Vincent Capillaire, Jonathan Hirschi et Tristan Gommendy a arraché la pole dans la dernière séance avec un chrono de 3.25.073.

Tout a changé enfin dans l'ultime session en GTE-Pro, la pole revenant finalement à l'Aston Martin Vantage de Michael Sorensen, Darren Turner et Nicky Thiim devant la Ford de Priaulx-Tincknell-Bomarito. Les six constructeurs engagés pointent dans les sept premiers avec la Porsche des tenants du titre Laurens Vanthoor, Kevin Estre et Michael Christensen au 6e rang.

Longtemps dans le peloton de tête, Maxime Martin a finalement chuté au 14e rang. Mais il visera la victoire samedi. Comme quinze autres équipages en GT...