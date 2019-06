C'est plutôt bien embarqué pour Laurens Vanthoor et ses camarades. Les pilotes de la Porsche 911 GT3-R n°911 du Manthey Racing ont passé la nuit sans encombre. Une nuit pendant laquelle les meilleures Mercedes-AMG GT3 ont marqué le pas. Le Limbourgeois et ses équipier Kevin Estre, Earl Bamber et Michael Christensen n'en demandaient pas tant pour prendre le large au classement. Actuellement, la Porsche jaune a près de deux minutes d'avance sur la concurrence.

Porsche est bien parti pour faire un doublé puisque la 911 GT3-R n°31 engagée par le Frikadelli Racing pour Jaminet-Dumas-Campbell-Muller est au deuxième rang provisoire. Pour la 3ème place, c'est une lutte à couteaux tirés entre les meilleures Audi R8 LMS. Et bonne nouvelle puisque Dries Vanthoor (n°4 Phoenix) a pris l'ascendant sur René Rast (n°29 Montaplast-Land). Les deux pilotes sont dans un mouchoir de poche. 16ème position pour Adrien De Leener sur la Porsche 911 GT3-R n°8 IronForce.

Il ne sera hélas pas question d'arrivée pour Denis Dupont. Alors que son Porsche Cayman GT4 n°420 était solidement installé en 2ème place de la classe AT, un de ses équipiers s'est accroché avec un autre concurrent. Dommage pour le Brabançon qui a rendu une copie parfaite. Pas de bol également pour Nico Verdonck dont le Hyundai Veloster a perdu une roue au Karussell alors qu'il était en tête du TCR. Le Bruxellois est classé toujours classé 3ème.

2ème place provisoire en SP8T pour Herwig Daenens sur la Toyota Supra officielle, tout comme Brody-Derenne-Muytjens (Toyota GT86 n°123) en SP3. La BMW 325i n°147 de Eyckmans-Beulen-Denys est toujours 4ème de classe V4.