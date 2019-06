Les événements ont pris une tournure rocambolesque à l'heure du déjeuner aux 24 Heures du Nürburgring. Alors qu'elle a mené l'écrasante majorité de l'épreuve et glissait vers la victoire, le ciel est tombé sur la tête de la Porsche 911 GT3-R n°911 du Manthey Racing. Ce matin, Laurens Vanthoor a été flashé à 172 km/h dans une portion neutralisée à 120 km/h. La direction de course se montrait impitoyable avec une pénalité de... 5 minutes 32 aussi lourde que grotesque. Un simple stop and go aurait suffi. Dommage pour Laurens et ses équipiers qui nous doivent une revanche.

Les voitures favorites pour la gagne tombaient entre temps comme des mouches. La Mercedes-AMG GT3 n°48 Mann-Filter de Götz-Arnold-Marciello-Hohenadel tapait d'abord le rail à Hohe Acht et devait en rester là. La Porsche 911 GT3-R n°31 Frikadelli Racing de Dumas-Jaminet-Campbell-Muller crevait puis abandonnait. La Mercedes-AMG GT3 n°6 Black Falcon de Bastian-Assenheimer-Buurman-Piana sortait de la piste près de Busschen. Et puis, ce fut au tour de l'Audi R8 LMS n°29 Land-Motorsport de Rast-Mies-Van der Linde-Haase de voir un pneu arrière exploser, endommageant toute la partie arrière du bolide aux anneaux.

Au milieu de cet impressionnant écrémage, c'est l'Audi R8 LMS n°4 Phoenix Racing de Dries Vanthoor et Fred Vervisch qui a pris la tête des débats. Les deux Belges, associés à Frank Stippler et Pierre Kaffer, possèdent 46 secondes d'avance sur la Porsche 911 n°911 après que cette dernière ait purgé sa pénalité. Discrète depuis le début de la course, la Mercedes-AMG GT3 n°3 Black Falcon de Buhk-Haupt-Jäger-Stolz a pris le deuxième accessit. Le Top 5 est complété par l'Audi R8 LMS n°14 Car Collection de Rast-Fässler-Winkelhock-Haase et la Mercedes-AMG GT3 n°18 GetSpeed de Ludwig-Vettel-Ellis-Szymkowiak. Adrien De Leener est toujours dans le Top 15 sur la Porsche 911 GT3-R n°8 IronForce.

On se dirige vers une belle moisson de podiums dans les autres classes pour les Belges. La Toyota Supra n°90 de Herwig Daenens est 3ème du SP8T tandis que Nico Verdonck doit terminer 2ème en TCR sur son Hyundai Veloster. Le trio Brody-Derenne-Muytjens est bien parti pour décrocher l'argent en SP3. Malgré la perte du 4ème rapport sur leur BMW 325i n°147, Eyckmans, Denys et Beulen sont passés 3èmes de la classe V4.