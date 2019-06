Le début des 24 Heures du Nürburgring a d'emblée réservé son lot de coups de théâtre. Le clan BMW Motorsport a été particulièrement touché par une incroyable scoumoune. La M6 GT3 n°101 Walkenhorst Motorsport de Ordonez-Krognes-Pittard-Yelloly inaugurait le bal des abandons dans le clan bavarois suite à une avarie mécanique. Quasiment coup sur coup, c'était au tour du ROWE Racing tout entier de capituler, la n°99 de Catsburg-Wittmann-Krohn-Edwards puis la n°98 de Eng-De Philippi-Blomqvist-Jensen devant baisser pavillon. Plus tard, la n°42 Schnitzer Motorsport de Scheider-Farfus-Tomczyk-Van der Linde était victime d'une Hyundai TCR en perdition et finissait sa course contre le rail.

Alors que le premier quart de la course vient d'être accompli, c'est la Porsche 911 GT3-R n°911 Manthey Racing de Laurens Vanthoor et ses camarades qui mène la danse. Magistralement dompté par le Français Kévin Estre, le bolide fluo a profité du trafic pour fondre la Mercedes-AMG GT3 n°2 Black Falcon de Christodoulou-Metzger-Muller-Engel pour finalement avaler l'étoilée orange dans la ligne droite de Döttinger. 24 secondes séparent actuellement les deux voitures. La Mercedes-AMG GT3 n°48 Mann-Filter de Götz-Marciello-Arnold-Hohenadel est 3ème.

Fred Vervisch et Dries Vanthoor sont actuellement en embuscade. Leur Audi R8 LMS n°4 Phoenix Racing est 6ème, à un peu plus de deux minutes des leaders. La Porsche 911 GT3-R n°8 Ironforce que pilote notamment Adrien De Leener est 22ème au général. Dans les catégories, Denis Dupont (Porsche Cayman n°420) est 2ème en AT, Nico Verdonck (Hyundai Veloster n°130) 3ème en TCR, Herwig Daenens (Toyota Supra n°90) 3ème en SP8T, le trio Brody-Derenne-Muytjens (Toyota GT86 n°123) 2ème en SP3 et Eyckmans-Denys-Beulen (BMW 325i n°147) 4èmes en V4.