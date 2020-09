Alors que les organisateurs de la Nordschleife n'exigent pourtant aucun test, Porsche a respecté le protocole sanitaire instauré en Allemagne pour toutes les personnes rentrant d'une zone rouge comme la Sarthe. Toute l'équipe Porsche Manthey présente aux 24H du Mans a donc dû subir un nouveau test Covid et trois membres du staff sont positifs. Du coup, la marque de Stuttgart a décidé d'appliquer le principe de précaution et d'interdire à ses neuf pilotes (y compris ceux comme Romain Dumas et Patrick Pilet qui n'étaient pas dans la « bulle » Porsche au Mans) de participer au double tour d'horloge du week-end prochain. L'engagement de la Porsche Manthey a été retiré.

Porsche tente de trouver des solutions pour ses cinq équipes clientes qui devaient faire rouler des pilotes « usine » parmi lesquelles le Frikadelli Racing au sein duquel Maxime Martin est pour l'instant le seul pilote confirmé. « L'équipe cherche des solutions mais ce n'est pas évident car il faut trouver des pilotes rapides, disponibles, possédant le permis et l'expérience pour rouler sur le grand Nürburgring et bien sûr testés négatifs, » explique le Bruxellois qui doit prendre la route de l'Eifel ce soir.

« Compte tenu de la situation actuelle, il est très clair pour nous que nous faisons passer la santé avant nos objectifs sportifs, » a déclaré Fritz Enzinger, vice-président du département sportif de la marque.

Les neuf pilotes contraints de rester en quarantaine sont les suivants : Richard Lietz, Patrick Pilet, Romain Dumas, Matt Campbell, Michael Christensen, Kévin Estre, Thomas Preining, Matteo Cairoli et Julien Andlauer. Fred Makowiecki et Laurens Vanthoor sont aussi concernés et ne pourront pas partir à Mid-Ohio pour disputer la course d'IMSA. Six pilotes sous contrat Porsche non présents dans la Sarthe pourraient être appelés à effectuer des remplacements : Il s'agit de Mathieu Jaminet, Patrick Long, Dirk Werner, Timo Bernhard, Sven Muller et Simona De Silverstro.

Nick Tandy et Earl Bamber sont déjà aux Etats-Unis pour disputer l'épreuve de Mid-Ohio.