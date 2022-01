La nuit a été longue, mais rien n'est venu entraver la marche triomphale des Audi R8 LMS WRT lors des 24H de Dubai. Grâce tout simplement à un meilleur équipage, la MS7 by WRT du poleman Dries Vanthoor et de ses équipiers Saud Al Saud, Christopher Mies, Axcil Jeffries et Thomas Neubauer a fini logiquement par faire la différence par rapport à la voiture soeur emmenée par Fred Vervisch avec les Français Jean-Baptiste Simmenauer et les frères Arnold et Maxime Robin désormais à deux tours.

La Lamborghini Huracan Barwell leur a donné du fil à retordre jusqu'au matin, mais a fini par s'immobiliser dans son stand laissant quatre Mercedes à la poursuite des Audi « belges ». Mais la première, celle du Abu Dhabi Racing by HRT avec notamment Rafaelle Marciello au volant pointe déjà à quatre tours et ne menacera donc plus les R8 à la régulière.

Si l'Audi Saintéloc de Christian Kelders et Pierre-Yves Paque s'est maintenue dans le Top 20, cinquième en GT3-AM, d'autres à l'instar de l'Aston Martin Vantage Prosport de Jean Glorieux ont chuté dans les classements suite à des soucis durant la nuit. C'est le cas aussi pour l'Audi RS3 AC Motorsport de Mathieu Detry qui après avoir longtemps mené la catégorie TCE a dégringolé au 3e rang à 9 tours de la Cupra de tête. Une autre Audi, la nouvelle GT2 PK Carsport de Longin-Longin-Lowette-Guerlinckx s'est par contre maintenue au 25e rang absolu, le premier de la catégorie GTX.

Quant à nos Porschistes, si la 911 des fils Redant associés à GlennVan Parijs et Pieter Ooms a rencontré des soucis et ne pouvait plus viser que l'arrivée, celle de Tom Boonen se maintenait au 28e rang, deuxième des 992 AM.