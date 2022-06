A l'issue de plusieurs séances chronométrées réparties entre jeudi et vendredi, les qualifications des 24 Heures motos de Spa-Francorchamps ont rendu leur verdict. La grille de départ a été définie par la moyenne des meilleurs temps des deux pilotes les plus rapides de chaque équipage.

L'histoire retiendra que c'est une Yamaha qui décroche la première pole position pour le retour des deux roues dans les Ardennes. L'équipe YART, qui représente officiellement la marque nippone dans le championnat du monde d'endurance réservé aux motos, a mis tout le monde d'accord. Niccolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika emmèneront la meute demain à 13 heures avec meilleur temps moyen de 2:19.170. Ayant signé un temps sensationnel en 2:18.845, Karel Hanika a signé un nouveau record. Le clan Yamaha a battu pour près de six dixièmes la BMW de Reiterberger-Mykhalchyk-Guarnoni.

Xavier Siméon et ses équipiers Gregg Black et Sylvain Guintoli partiront en troisième position. L'équipe Suzuki Yoshimura loupe le coche pour huit dixièmes. Le Top 5 est complété par Hook-Rea-Di Meglio (Honda) et De Puniet-Masson-Marino (Kawasaki).

Loris Cresson s'est pour sa part mis en évidence dans la catégorie SST en réalisant le meilleur temps en 2:23.733 sur la Kawasaki qu'il partage avec Vincent Libois et Anthony Loiseau. Cela n'a toutefois pas suffi au Brabançon pour empêcher le trio Szkopek-Manfredi-Webb (Yamaha) de signer la pole grâce à un meilleur chrono moyen. Cresson et ses camarades partiront juste derrière eux, en 13ème position absolue.

Du côté des autres belges, 28ème place générale pour le trio Geenen-Ancia-De Wit (Suzuki), deux rangs devant Gian Piero Bianco et Gian Mertens (Suzuki). David Drieghe et Arnaud De Kimpe (Kawasaki) partiront 33èmes).