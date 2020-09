Les 24 Heures du Nürburgring se déroulent sous des trombes d'eaux depuis le départ et ont rebondies peu après 20H avec la faillite de la Mercedes-AMG GT3 qui menait l'épreuve et avait signé la pole position. Manuel Metzger est parti en aquaplaning à la sortie du petit Carrousel, la Mercedes n°4 du Haupt Racing Team tapant le rail de face. La marque de Stuttgart a pu néanmoins compter sur la n°9 GetSpeed de Maxi Buhk, Maxi Götz, Raffaele Marciello et Fabian Schiller pour prendre le relais en tête. Mais le bolide fluo est sous investigation pour un contact avec la Porsche 991 Cup n°63 notamment pilotée par Kris Cools, et la deuxième AMG GT3 est seulement 11ème.

Audi Sport a organisé la chasse à la Mercedes avec trois R8 LMS Evo se suivant de la 2ème à la 4ème place. C'est celle de nos compatriotes Dries Vanthoor et Fred Vervisch qui est la mieux placée après être partie 13ème. Vervisch s'est notamment illustré sous la pluie en se battant avec Maxime Martin, un autre regenmeister belge. L'Audi n°1 du Phoenix Racing, également pilotée par Nico Müller et Frank Stippler; est à 59 secondes de la Benz de tête. Troisième position pour l'Audi n°29 Land-Motorsport de Rast-Van der Linde-Mies-Drudi devant la n°3 de Winkelhock-Bortolotti-Haase. Le quinté de tête est complété par la première BMW M6 GT3, la n°99 ROWE Racing de Catsburg-Yelloly-Eng-Sims.

Auteur d'un superbe départ, Maxime Martin et ses équipiers Lars Kern, Matthieu Jaminet et Lance David Arnold, pointent à la 10ème position au classement général. La Porsche 911 GT3-R n°31 du Frikadelli Racing sont toujours dans le même tour que le leader. Intégré à un équipage Pro-Am, Maxime Soulet est actuellement 25ème sur la Mercedes-AMG GT3 n°10 du GetSpeed Racing. 57ème position et 4ème place en SP10 pour l'Aston Martin Vantage GT4 n°71 PROSport de Nico Verdonck et Guido Dumarey. Après la chaleur de son équipier avec la Mercedes de tête, la Porsche 991 Cup n°63 RPM Racing de Kris Cools est 5ème en SP7 et 53ème au général. Enfin, Olivier Muytjens, Jacques Derenne et "Brody" sont 80èmes au scratch et leaders en SP3 avec leur Toyota GT86 n°124.

Retrouvez le classement complet après 6 heures de course ici.