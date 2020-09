24H Nürburgring: de réelles chances de victoires belges dans l’Enfer Vert Moteurs Martin Businaro © Audi

Passage en revue des troupes noires-jaunes-rouges en action sur la Nordschleife ce week-end.



Ceux qui auront la chance d’assister aux 24 Heures du Nürburgring 2020 se demanderont s’ils ne sont pas tombés dans la quatrième dimension : « seulement » 97 voitures engagées, un public accepté en toute dernière minute à dose homéopathique et forfait de l’Opel Manta FoxTail, la mascotte de la course, et de la Porsche 911 Grello ! Et la météo maussade annoncée n’embellit pas le tableau. Heureusement pour l’honneur de notre Royaume, la Belgique sera dignement représentée. Que cela soit au général et dans la multitude de catégories, les chances de victoire sont réelles…