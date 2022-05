Le début de ces 50èmes 24 Heures du Nürburgring est tout simplement idyllique. Une météo parfaite, des spectateurs revenus en (très) grand nombre, une ambiance de feu, des bagarres à couteaux tirés et, déjà, des coups de théâtre. Le principal fait de course était le duel fratricide entre Laurens Vanthoor et Dries Vanthoor. Les deux frangins se sont cherchés et trouvés. Ne lâchant pas un centimètre de terrain, Laurens et Dries finissaient par se toucher, l'aîné finissant dans le rail au volant de la Porsche 911 GT3-R n°1 du Manthey Racing. Au bout de 23 tours, c'était donc déjà fini pour Laurens et l'équipe tenante du titre. Gageons qu'à Zuffenhausen, cet excès de zèle de Vanthoor ne va pas faire plaisir, Porsche ayant perdu son meilleur élément avec la "Grello".

Les couleurs belges sont heureusement sauves grâce à Maxime Martin. L'Aston Martin Vantage GT3 n°90 TF Sport que le Bruxellois partage avec Nicki Thiim, Marco Sorensen et David Sorensen fait actuellement la nique aux voitures allemandes. Après le passage de tous les favoris par la pitlane, c'est la belle anglaise qui mène au quart de l'épreuve. L'Aston de Martin et ses camarades possède une trentaine de seconde d'avance sur la BMW M4 GT3 n°98 ROWE Racing de Wittmann-Catsburg-Edwards-Van der Linde. L'Audi R8 LMS n°15 Phoenix Racing de Dries Vanthoor et Fred Vervisch, associés à Robin Frijns et Kelvin Van der Linde, est troisième à près de 50 secondes. Les deux premières Mercedes-AMG GT3, la n°3 de Christodoulou-Götz-Schiller et la n°4 de Gounon-Engel-Juncadella, complètent le Top 5 et sont à plus d'une minute.

Du côté des autres Belges, Alessio Picariello est 17ème sur la Porsche 911 GT3-R n°44 Falken Motorsports. C'est en revanche fini pour un autre Porschiste national, Adrien De Leener, dont la Porsche 911 GT3-R n°29 Dinamic ouvrait la liste des abandons. On notera que le quatuor Dumarey-Dumarey-Glorieux-Balcaen (Aston Martin GT4 n°80 PROSport) mène la danse en SP8T et est 50ème au général. 4ème place en SP10 et 65ème position scratch pour Recep et Hakan Sari (BMW M4 GT4 n°79), deux rangs derrière Tom Cloet (Porsche Cayman n°262) qui est 6ème en Cup 3. Après bien des péripéties, la Toyota GT86 n°140 de Brody-Muytjens-Derenne-Dujardyn est toujours en course mais lointaine 122ème au général.