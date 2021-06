Les qualifications du 24 Heures du Nürburgring ont une nouvelle fois offert un spectacle phénoménal, la 2e partie de la super-pole étant marquée des violents orages qui ont forcé les pilotes chargés à jouer les funambules par des conditions très précaires. La BMW M6 GT6 n°1 du ROWE Racing, victorieuse en 2020, a été à l'honneur grâce aux efforts de Nick Yelloly. Le Britannique, qui fait équipe avec Nick Catsburg, John Edwards et Philipp Eng, a réalisé un meilleur chrono en 1:01.619.

L'ancien pilote de GP3 a mis deux secondes à ses plus proches poursuivants. Le tiercé de tête est complété par la Lamborghini Huracan n°19 Konrad Motorsport de Jefferies-Di Martino-Zimmermann-Fontana et la Mercedes-AMG GT3 n°4 HRT de Stolz-Christodoulou-Metzger-Engel. On retrouve ensuite la BMW M6 GT3 n°20 Schubert Motorsport de Klingmann-Krohn-Sims-Dusseldorp et la Mercedes-AMG GT3 n°20 HRT de Engel-Assenheimer-Bastian-Haupt.

C'est Maxime Soulet qui sera le Belge le mieux placé sur la grille. L'équipier du Bruxellois, Moritz Kranz, a qualifié la Mercedes-AMG GT3 n°9 GetSpeed également pilotée par Markus Palttala et Janine Shoffner en 7e position, à 12 secondes de la BMW en pole.

© Getspeed

Neuvième chrono pour la Porsche 911 GT3-R n°3 Rutronik de Laurens Vanthoor grâce aux efforts de Julien Andlauer. La Porsche 911 GT3-R n°31 Frikadelli Racing de Maxime Martin est créditée du 12e temps, juste devant l'Audi R8 LMS n°29 Land Motorsport de Fred Vervisch et l'Audi R8 LMS n°15 Phoenix Racing de Dries Vanthoor. Alessio Picariello (Porsche Falken n°44) partira 29e.

Les résultats complets des qualifications sont ici. Départ des 24H du Nürburgring demain à 15h30.