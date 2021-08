On a eu des nouvelles de Jack Aitken, pilote pour lequel on a eu le plus d'inquiétudes lors du terrible crash du début des 24 heures de Spa qui a également impliqué Kevin Estre, Davide Rigon et Frank Perera. L'Ecossais d'origine coréenne a pu quitter l'hôpital où il était en observation depuis hier après-midi. Celui qui a disputé le Grand Prix F1 de Sakhir 2020 chez Williams en remplacement de George Russell souffre d'une clavicule cassée, d'une vertèbre fracturée et d'une légère contusion pulmonaire. Quand on voit l'état de sa Lamborghini Huracan, on se dit que c'est un petit miracle qu'il s'en tire à bon compte.

"J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu au cours des 16 dernières heures, qu'il s'agisse des commissaires, de l'équipe médicale du circuit et de l'hôpital, plusieurs pilotes ainsi que ma formidable équipe Emil Frey Racing", commente Jack sur son compte Twitter. "Je m'estime chanceux et plutôt bien quand on sait la violence du crash que j'ai eu. Je ne lésine pas sur les antidouleurs actuellement. Merci à Lamborghini d'avoir conçu un châssis incroyablement solide. Mes pensées vont également à la famille du marshal qui a perdu la vie hier à Brands Hatch."





Davide Rigon a pour sa part rejoint le circuit pendant la nuit. L'Italien s'est notamment plaint de douleurs au dos et doit porter un corset au cours des prochains jours. Sa participation aux 24 Heures du Mans chez AF Corse dans trois semaines est fortement compromise.