Il n'a pas fait bon de se battre pour la victoire pendant la longue nuit? Après WRT et Walkenhorst Motorsport, Madame la Chance s'en est prise à la Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG des derniers vainqueurs, le trio Estre-Lietz-Christensen, qui perdait 12 minutes sur un bris de suspension. Le gros coup de théâtre intervenait au coeur de la nuit quand la voiture partie en pole, la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP de Marciello-Bogulavskiy-Fraga, arrachait une roue et jetait le gant. Alors que le jour se lève, ce fut au tour de la Lamborghini Huracan alors en tête, la n°63 Orange1 FFF, de disparaître au sommet du Raidillon, Dennis Lind étant parti à la faute.

Alors qu'il reste sept heures à disputer, il est difficile d'effectuer un classement précis, certaines voitures n'ayant pas encore purgé leur arrêt technique obligatoire. Grâce à des arrêts décalés de 30 minutes, c'est l'Audi R8 LMS n°66 de Fred Vervisch, Mattia Drudi et Patric Niederhauser qui mène la danse alors que l'horloge sonne huit heures. On retrouve ensuite la Ferrari 488 n°51 AF Corse de Pier Guidi-Nielsen-Calado. Mais la belle rouge a peut-être perdu la course en n'effectuant pas son arrêt technique sous Full Course Yellow. Troisième position pour l'Audi R8 LMS n°25 Saintéloc Racing de Winkelhock-Haase-Boccolacci, bien remontée mais discrète depuis le début de l'épreuve.

La bataille pour la 4ème place est homérique. Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 n°4 HRT) et Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3-R n°98 ROWE) ne se font aucun cadeau et ne sont séparés que par quelques dixièmes. On retrouve ensuite deux autres Porsche, la n°12 GPX Racing de Pilet-Jaminet-Campbell et la n°54 Dinamic de Müller-Bachler-Cairoli.

En Silver Cup, la Mercedes-AMG n°5 HRT de Haupt-Piana-Afanasiev-Beretta s'isole en tête après le crash dont vient d'être victime la Lamborghini Huracan n°78 Barwell qui était en lice pour la victoire. De quoi propulser Baptiste Moulin et sa Lamborghini Orange1 FFF au 3ème rang provisoire. En Pro-Am, Maxime Martin (Aston Martin n°188 Garage59) continue de s'escrimer avec la Ferrari 488 n°93 Tempesta Racing dont Giancarlo Fisichella est le capitaine. Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse) et Benjamin Lessennes (BMW M6 n°10 Boutsen Ginion) sont 4ème et 5ème. Stéphane Lémeret (Bentley Continental n°108 CMR) est quant à lui assuré de la victoire en Am après le retrait de la Lamborghini n°129 du Raton Racing.