Après l'interminable drapeau rouge de cette nuit, les rescapés des 24 Heures de Spa sont partis sur le coup de 11h30 ce matin. La pluie encore battante n'a pas empêché quelques incidents avec parmi les victimes, la Ferrari 488 n°72 SMP Racing de Molina-Aleshin-Rigon. Mikhail Aleshin s'accrochait avec la Nissan GTR n°18 KCMG d'Oliver Jarvis avant le Campus, de quoi entraîner un arrêt prolongé. Plus de voiture du Cheval Cabré en lice pour la victoire au scratch ! Consternation...





C'est actuellement la Porsche 911 GT3-R n°54 de Rizzoli-Bachler-Ashkanani qui mène la danse devant la BMW M6 n°34 Walkenhorst Motorsport de Krognes-Jensen-Catsburg. Mais ces deux voitures doivent encore s'arrêter pour effectuer leur arrêt mécanique obligatoire. Cela signifie que c'est l'Audi R8 LMS n°1 WRT de Frijns-Rast-Müller qui est virtuellement leader de la course. Le team de Vincent Vosse a procédé audit arrêt obligatoire samedi soir. Il reste toutefois 4 heures de course et tout reste à faire.





A 15 secondes, on retrouve la Porsche 911 GT3-R n°20 GPX de Christensen-Estre-Lietz qui a joué un bon coup stratégique en effectuant son arrêt mécanique juste avant le déploiement d'un Full Course Yellow. Le bolide aux couleurs Gulf est talonnée par la Mercedes-AMG n°4 Black Falcon de Engel-Buurman-Stolz. Le meilleur Belge est actuellement Frédéric Vervisch (Audi R8 LMS n°25 Saintéloc) qui pointe au 8ème rang.





Dans les autres catégories, la Lamborghini Huracan n°78 Barwell Motorsport de Mitchell-Witt-Pull a pris les devants en Silver Cup. L'Aston Martin Vantage n°97 TF Sport de Yoluc-Al Harthy-Eastwood-Thiim sauve l'honneur de la firme anglaise avec un confortable leadership en Pro-Am. Malgré une nuit agitée, la Ferrari 488 n°33 Rinaldi Racing de Lauck-Mattschull-Hook-Still mène la danse en Am Cup.